Комерційний індустріальний банк
Курс стандартний
Комісія за покупку валюти 1%
Гривневий рахунок був вже відкритий. Доларовий відкрили швидко і безкоштовно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 сер, 2022 20:35
Комерційний індустріальний банк
Курс стандартний
Комісія за покупку валюти 1%
Гривневий рахунок був вже відкритий. Доларовий відкрили швидко і безкоштовно.
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