|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 24 сер, 2022 12:07
alter написав: asti написав:
А в Кредо открывал кто-то, что там за условия?
Все, как в таблице, комиссия 1%, приходить до обеда.
А конкретнее?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2902
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 12:26
viewtopic.php?p=5473296#p5473296viewtopic.php?p=5473747#p5473747
asti написав: alter написав: asti написав:
А в Кредо открывал кто-то, что там за условия?
Все, как в таблице, комиссия 1%, приходить до обеда.
А конкретнее?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7302
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 12:43
alter написав:
Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500
Наверное, самый дорогой вариант выходит
Если математически считать то в пачке Гриши Сковороды по курсу 37.30 вмещается 1340 соціяльних долярів.50750/1340 итого 37.87. В жёлтой майке лидера банк вырывается вперёд. А я ещё думал зайти в Укрсиб... На таком фоне вчерашний райфайзен по 37,45 вроде как бы уже и не дорого-багато стало.
А так жаба душила перед тем как скармливал папір банкомату. Подождать 1 числа, а там повторить депо в не таком жадном банке по более кошерному курсу. Но кто таки знает что будет через неделю?
Вдогонку абанка почти по 37,75 в затылок дышит на втором месте.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 12:51
alex lem написав:
В жёлтой майке лидера банк вырывается вперёд.
А де у вас УкрГаз по 37.12? Он внеконкуса шоли?
Ну с Роялем то понятно. Стрёмно. Они он у Алки долары перекупают, хотя у них свой аХент в штатах есть
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2952
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 543 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:00
Amethyst написав: alex lem написав:
В жёлтой майке лидера банк вырывается вперёд.
А де у вас УкрГаз по 37.12? Он внеконкуса шоли?
Ну с Роялем то понятно. Стрёмно. Они он у Алки долары перекупают, хотя у них свой аХент в штатах есть
Укргаз с его кошерным курсом 37,12 в этом месяце пайка уже оформлена. Буду ждать 1 го сентября. Хотя при оформлении в укргазе менеджер путалась в показаниях
. Через месяц приходить за следующим соціяльними доляром. Я ж - ,,таки нет, с началом нового календарного месяца можно.,, Будем посмотреть кто прав.
PS удОлил.
Востаннє редагувалось alex lem
в Сер 24 сер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:33
alex lem написав:
И это, вы рояль не обижайте. Мне в нагрузку их карточку для покупок в АТБ дали.
Чим би це могло бути, Найкраща з лімітом? Чи ви таки переплутали Валю з Роялем?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7302
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:58
klug написав: alex lem написав:
И это, вы рояль не обижайте. Мне в нагрузку их карточку для покупок в АТБ дали.
Чим би це могло бути, Найкраща з лімітом? Чи ви таки переплутали Валю з Роялем?
Райфайзена картка, на пластіку фотка АТБ з бесконтактом та чіпом. Додаткова не кредитка,карта до жовтої гривньової райфайзена. Як зрозумів жовта поповнюється, а в АТБ на ценніках пишеться ,,для ніщебродів з карткою такою ціна така,, трошки нижча. Давно не був в Атб, чесно.
PS Може й путаю форумні шифровки Райфайзен банк це Рояль чи Валя
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:08
alex lem
Рояль - Акорд.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7302
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:24
klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.
Дякую, вибачаюсь, не бийте.
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 14:37
Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2902
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TDK
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|48471
|
|
|5
|24867
|
|
|3
|5616
|
|