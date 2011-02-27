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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 41424344>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:07

  alter написав:
  asti написав:А в Кредо открывал кто-то, что там за условия?
Все, как в таблице, комиссия 1%, приходить до обеда.
А конкретнее?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:26

  asti написав:
  alter написав:
  asti написав:А в Кредо открывал кто-то, что там за условия?
Все, как в таблице, комиссия 1%, приходить до обеда.
А конкретнее?

viewtopic.php?p=5473296#p5473296
viewtopic.php?p=5473747#p5473747
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:43

  alter написав:Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500
Наверное, самый дорогой вариант выходит

Если математически считать то в пачке Гриши Сковороды по курсу 37.30 вмещается 1340 соціяльних долярів.50750/1340 итого 37.87. В жёлтой майке лидера банк вырывается вперёд. А я ещё думал зайти в Укрсиб... На таком фоне вчерашний райфайзен по 37,45 вроде как бы уже и не дорого-багато стало. :D А так жаба душила перед тем как скармливал папір банкомату. Подождать 1 числа, а там повторить депо в не таком жадном банке по более кошерному курсу. Но кто таки знает что будет через неделю?
Вдогонку абанка почти по 37,75 в затылок дышит на втором месте. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 12:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:В жёлтой майке лидера банк вырывается вперёд.

А де у вас УкрГаз по 37.12? Он внеконкуса шоли?
Ну с Роялем то понятно. Стрёмно. Они он у Алки долары перекупают, хотя у них свой аХент в штатах есть :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:00

  Amethyst написав:
  alex lem написав:В жёлтой майке лидера банк вырывается вперёд.

А де у вас УкрГаз по 37.12? Он внеконкуса шоли?
Ну с Роялем то понятно. Стрёмно. Они он у Алки долары перекупают, хотя у них свой аХент в штатах есть :)

Укргаз с его кошерным курсом 37,12 в этом месяце пайка уже оформлена. Буду ждать 1 го сентября. Хотя при оформлении в укргазе менеджер путалась в показаниях :mrgreen: . Через месяц приходить за следующим соціяльними доляром. Я ж - ,,таки нет, с началом нового календарного месяца можно.,, Будем посмотреть кто прав.
PS удОлил. :oops:
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 24 сер, 2022 14:25, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:33

  alex lem написав:И это, вы рояль не обижайте. Мне в нагрузку их карточку для покупок в АТБ дали.

Чим би це могло бути, Найкраща з лімітом? Чи ви таки переплутали Валю з Роялем?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:58

  klug написав:
  alex lem написав:И это, вы рояль не обижайте. Мне в нагрузку их карточку для покупок в АТБ дали.

Чим би це могло бути, Найкраща з лімітом? Чи ви таки переплутали Валю з Роялем?

Райфайзена картка, на пластіку фотка АТБ з бесконтактом та чіпом. Додаткова не кредитка,карта до жовтої гривньової райфайзена. Як зрозумів жовта поповнюється, а в АТБ на ценніках пишеться ,,для ніщебродів з карткою такою ціна така,, трошки нижча. Давно не був в Атб, чесно. :)
PS Може й путаю форумні шифровки Райфайзен банк це Рояль чи Валя :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:08

alex lem
Рояль - Акорд.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:24

  klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.

Дякую, вибачаюсь, не бийте. :wink:
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:37

Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)
asti
 
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