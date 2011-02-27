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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 24 сер, 2022 15:16
alex lem написав: klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.
Дякую, вибачаюсь, не бийте.
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...
З Найкращою є нюанс: вона може бути дебеткою, а може бути кредиткою. У кредиткою з лімітом є кешбек за категоріями, але отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 15:20
klug написав:
отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.
На прошлой неделе мне сказали в отделении, что теоретически - шансы есть.
То есть безусловного запрета на кредлим - нема.
Пробовать не стал, после нескольких отказов ещё до войны.
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