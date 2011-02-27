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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:16

  alex lem написав:
  klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.

Дякую, вибачаюсь, не бийте. :wink:
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...

З Найкращою є нюанс: вона може бути дебеткою, а може бути кредиткою. У кредиткою з лімітом є кешбек за категоріями, але отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:20

  klug написав:отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.

На прошлой неделе мне сказали в отделении, что теоретически - шансы есть.
То есть безусловного запрета на кредлим - нема.
Пробовать не стал, после нескольких отказов ещё до войны.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:27

  cohan написав:
  TDK написав:Комерційний індустріальний банк
Курс стандартний
Комісія за покупку валюти 1%
Гривневий рахунок був вже відкритий. Доларовий відкрили швидко і безкоштовно.


снятие бесплатно?

Зняття валюти безкоштовно
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:10

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

був у Південному ...курс банку 37,40 ...безкоштовно завести грн , тільки через картку банка ,коштує 300 грн і тільки іменні ,треба декілька днів чекати отримання пластику...вартість картки +100 грн в місяць абонка ,якщо 10 000 грн не тратиш... як на мене , то Південний десь посередині по надійності між Про,Валя та Кредо та групою в "полосатих купальниках"...може хто знає доріжку , щоб обійти картку ..може й можна оформити еї , але курс вже не дуже , та й не факт що тільки раз встигнеш в вересні оформити ( а може й ні ) , а свято скоро може закінчитись...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:30

asti Думаю у кожного свої джерела. В мене як зарплата в гривні, так і калим в $, який доводиться здавати по 36,6. А іноді буває деякий ПУМБ влаштовує атракціон щедрості і скуповує Євро по 42,30
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 24 сер, 2022 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

на Ваш погляд , серед цих 6-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо по надійності ?
Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...
Востаннє редагувалось lincoln2 в Сер 24 сер, 2022 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:35

  lincoln2 написав:на Ваш погляд , серед цих 5-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо ? Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...

Там где и онлайн и лучший курс.
Очевидно же
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:36

  mustbe написав:
  lincoln2 написав:на Ваш погляд , серед цих 5-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо ? Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...

Там где и онлайн и лучший курс.
Очевидно же

сорри , исправил , рейтинг по надежности на 3-4 мес ближайших
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:24

  klug написав:З Найкращою є нюанс: вона може бути дебеткою, а може бути кредиткою. У кредиткою з лімітом є кешбек за категоріями, але отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.

В додатку тицьнув на кредитний ліміт. Десь хвилин за 5-10 подзвонили з банку. Треба щоб офіційно працевлаштований. Або виписка по зарплатній карті з инт банкінгу або справка по зарплаті з місця роботи. Телефони родича, з роботи. :mrgreen: В принципі не дуже треба, то я й не захотів починать заявку на кредит :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:31

  lincoln2 написав:на Ваш погляд , серед цих 6-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо по надійності ?
Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...


а вы умеете тонко шутить

Агропросприс берите, пока литовцы в фаворе - нормас будет, даже у Аккорда прогноз повеселее, но Аккорд дешевле
cohan
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