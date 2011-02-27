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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 24 сер, 2022 19:56
lincoln2 написав:
був у Південному ...курс банку 37,40 ...безкоштовно завести грн , тільки через картку банка ,коштує 300 грн і тільки іменні ,треба декілька днів чекати отримання пластику...вартість картки +100 грн в місяць абонка ,якщо 10 000 грн не тратиш... як на мене , то Південний десь посередині по надійності між Про,Валя та Кредо та групою в "полосатих купальниках"...може хто знає доріжку , щоб обійти картку ..може й можна оформити еї , але курс вже не дуже , та й не факт що тільки раз встигнеш в вересні оформити ( а може й ні ) , а свято скоро може закінчитись...
Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:02
lincoln2 написав: mustbe написав: lincoln2 написав:
на Ваш погляд , серед цих 5-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо ? Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...
Там где и онлайн и лучший курс.
Очевидно же
сорри , исправил , рейтинг по надежности на 3-4 мес ближайших
Типу, чим безпечніше отруїтися: гнилим чи протухлим? Коли Ви вкладаєтеся у дрібний банк з мутними власниками - це завжди лотерея, особливо у кризу, особливо у валюті. Ще з тим самим успіхом можемо Вам порадити на чорне ставити чи на червоне.
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klug
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2
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:05
Які умови по розміщенню депозита у ОКСІ?
Хто володіє банком?
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:08
asti написав:
Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)
Ви знаєте шановний є три ступені бідності українця: нема грошей, зовсім нема грошей й третя найтяжча- пора йти здавати доляри. То оце ваше,,здати пА 40+,, ще слава Богу поки ще не прийшло. (Та й по стільки й не здати в наших мухосранськах).Було на хлібчик у папері на чорний день. А потом глянув, щось дуже багацько треба їсти
Й трошки запізнившись, знайшов кеди, почитав тута, та услід за більш навченими хвахівцями з фінансів побіг.
Як у радянському кіно: ,,Всі побігли, то й я побіг,,
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alex lem
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Додано: Сер 24 сер, 2022 21:00
klug написав: alex lem написав: klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.
Дякую, вибачаюсь, не бийте.
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...
З Найкращою є нюанс: вона може бути дебеткою, а може бути кредиткою. У кредиткою з лімітом є кешбек за категоріями, але отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.
И сейчас лимит дают, но на разовый или максимум двухразовый поход в продуктовый магазин
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Chicheva
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