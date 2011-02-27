RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:56

  lincoln2 написав:був у Південному ...курс банку 37,40 ...безкоштовно завести грн , тільки через картку банка ,коштує 300 грн і тільки іменні ,треба декілька днів чекати отримання пластику...вартість картки +100 грн в місяць абонка ,якщо 10 000 грн не тратиш... як на мене , то Південний десь посередині по надійності між Про,Валя та Кредо та групою в "полосатих купальниках"...може хто знає доріжку , щоб обійти картку ..може й можна оформити еї , але курс вже не дуже , та й не факт що тільки раз встигнеш в вересні оформити ( а може й ні ) , а свято скоро може закінчитись...


Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.
TDK
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 28.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:02

  lincoln2 написав:
  mustbe написав:
  lincoln2 написав:на Ваш погляд , серед цих 5-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо ? Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...

Там где и онлайн и лучший курс.
Очевидно же

сорри , исправил , рейтинг по надежности на 3-4 мес ближайших

Типу, чим безпечніше отруїтися: гнилим чи протухлим? Коли Ви вкладаєтеся у дрібний банк з мутними власниками - це завжди лотерея, особливо у кризу, особливо у валюті. Ще з тим самим успіхом можемо Вам порадити на чорне ставити чи на червоне.
klug
 
Повідомлень: 7304
З нами з: 18.08.14
Подякував: 310 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:05

Які умови по розміщенню депозита у ОКСІ?
Хто володіє банком?
TDK
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 28.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:08

  asti написав:Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)

Ви знаєте шановний є три ступені бідності українця: нема грошей, зовсім нема грошей й третя найтяжча- пора йти здавати доляри. То оце ваше,,здати пА 40+,, ще слава Богу поки ще не прийшло. (Та й по стільки й не здати в наших мухосранськах).Було на хлібчик у папері на чорний день. А потом глянув, щось дуже багацько треба їсти :lol: Й трошки запізнившись, знайшов кеди, почитав тута, та услід за більш навченими хвахівцями з фінансів побіг. :!:
Як у радянському кіно: ,,Всі побігли, то й я побіг,,
alex lem
 
Повідомлень: 2213
З нами з: 25.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:00

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

klug написав:
  alex lem написав:
  klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.

Дякую, вибачаюсь, не бийте. :wink:
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...

З Найкращою є нюанс: вона може бути дебеткою, а може бути кредиткою. У кредиткою з лімітом є кешбек за категоріями, але отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.
И сейчас лимит дают, но на разовый или максимум двухразовый поход в продуктовый магазин
Chicheva
 
Повідомлень: 230
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:07

  asti написав:Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)


никак не решитесь? ))
я пока довоенную всовываю, уже не плАчу, тем более ложка меда от Сич есть
закончится в сентябре - возьму кеды до ОВГЗ выплаты, или доход ФОПа продам...

просто пока еще действует философия "по крайней мере не хуже", а вот когда сдашь доллар, а получишь гривну... там можно конечно по всякому грустить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4439
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48479
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1401)
25.08.2022 02:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.