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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 43444546>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:31

  lincoln2 написав:на Ваш погляд , серед цих 6-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо по надійності ?
Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...


а вы умеете тонко шутить

Агропросприс берите, пока литовцы в фаворе - нормас будет, даже у Аккорда прогноз повеселее, но Аккорд дешевле
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:56

  lincoln2 написав:був у Південному ...курс банку 37,40 ...безкоштовно завести грн , тільки через картку банка ,коштує 300 грн і тільки іменні ,треба декілька днів чекати отримання пластику...вартість картки +100 грн в місяць абонка ,якщо 10 000 грн не тратиш... як на мене , то Південний десь посередині по надійності між Про,Валя та Кредо та групою в "полосатих купальниках"...може хто знає доріжку , щоб обійти картку ..може й можна оформити еї , але курс вже не дуже , та й не факт що тільки раз встигнеш в вересні оформити ( а може й ні ) , а свято скоро може закінчитись...


Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:02

  lincoln2 написав:
  mustbe написав:
  lincoln2 написав:на Ваш погляд , серед цих 5-ти банків , першочергово в котрому відкрити конвертаційне депо ? Альянс ,Агросперис , Аккорд , RWS , КОМ ИН , ОКСИ ...

Там где и онлайн и лучший курс.
Очевидно же

сорри , исправил , рейтинг по надежности на 3-4 мес ближайших

Типу, чим безпечніше отруїтися: гнилим чи протухлим? Коли Ви вкладаєтеся у дрібний банк з мутними власниками - це завжди лотерея, особливо у кризу, особливо у валюті. Ще з тим самим успіхом можемо Вам порадити на чорне ставити чи на червоне.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:05

Які умови по розміщенню депозита у ОКСІ?
Хто володіє банком?
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:08

  asti написав:Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)

Ви знаєте шановний є три ступені бідності українця: нема грошей, зовсім нема грошей й третя найтяжча- пора йти здавати доляри. То оце ваше,,здати пА 40+,, ще слава Богу поки ще не прийшло. (Та й по стільки й не здати в наших мухосранськах).Було на хлібчик у папері на чорний день. А потом глянув, щось дуже багацько треба їсти :lol: Й трошки запізнившись, знайшов кеди, почитав тута, та услід за більш навченими хвахівцями з фінансів побіг. :!:
Як у радянському кіно: ,,Всі побігли, то й я побіг,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:00

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

klug написав:
  alex lem написав:
  klug написав:alex lem
Рояль - Акорд.

Дякую, вибачаюсь, не бийте. :wink:
В принципі Найкращу аккорда також дали при оформленні соціяльного депо...

З Найкращою є нюанс: вона може бути дебеткою, а може бути кредиткою. У кредиткою з лімітом є кешбек за категоріями, але отримати саме кредитку було проблемно навіть до війни, а зараз ліміт не дають, тому для нових клієнтів немає КБ. Принаймні, це останнє, що я чув. Саме тому, а не щоб докопатися, перепитав, що там за новація і чи не відновили видачу кредиток для нових, але дуже лояльних клієнтів. Тепер виглядає, що не відновили.
И сейчас лимит дают, но на разовый или максимум двухразовый поход в продуктовый магазин
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:23

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Кстати, о птичках.
В этом месяце чт и пт - не очень удачные дни для открытия депо, так как закончится он в выходные.
Завтра и послезавтра об этом будет предупреждение перед таблицей.
Уже сейчас - под таблицей показывается день депо, открытого сегодня:
25.11.2022 - Пятница

А это может быть проблемой? Насколько я понимаю, если заранее отключить автопролонгацию, то после окончания срока депозита деньги с депозитного счета перечислятся на счет для выплат (ну или как он в каждом конкретном банке называется). А с этого счета уже позже снимаешь деньги в кассе банка в какой тебе угодно день.
Или я ошибаюсь, и есть подводные камни?
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:07

  asti написав:Вопрос к участникам забега:
Вы на какую гривню депозиты оформляете - доллары сдаете
пА 40+ или просто гривну со щетов снимаете, зарплаты, депозиты...
Интересно просто//)


никак не решитесь? ))
я пока довоенную всовываю, уже не плАчу, тем более ложка меда от Сич есть
закончится в сентябре - возьму кеды до ОВГЗ выплаты, или доход ФОПа продам...

просто пока еще действует философия "по крайней мере не хуже", а вот когда сдашь доллар, а получишь гривну... там можно конечно по всякому грустить
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 02:48

похоже бани почувствовали вкус мёда) и жужание пчёл)
цыган комиссия уже с 0.3% возросла до 0,5%
и зацените полёт фантазии: обязательно закинуть 10К гривны на три месяца на депо (под примерно 4 ... 5% годовых)
и это всё прописали в тарифах)
З.Ы.
в начале думал, что это "самодеятельность" в отделении - а оказалось всё официально в тарифах
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 06:40

  TDK написав:
  lincoln2 написав:був у Південному ...курс банку 37,40 ...безкоштовно завести грн , тільки через картку банка ,коштує 300 грн і тільки іменні ,треба декілька днів чекати отримання пластику...вартість картки +100 грн в місяць абонка ,якщо 10 000 грн не тратиш... як на мене , то Південний десь посередині по надійності між Про,Валя та Кредо та групою в "полосатих купальниках"...може хто знає доріжку , щоб обійти картку ..може й можна оформити еї , але курс вже не дуже , та й не факт що тільки раз встигнеш в вересні оформити ( а може й ні ) , а свято скоро може закінчитись...


Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.


я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...
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