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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:05

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Oktawa написав:Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?

Оформлял, все современно-технолгично, данные подтянули из Дии.
Оформили 2 карты (гривневая и долларовая).
Если гривневую карту пополнять по безналу, то после прихода денег чтобы ТАС быстрее их на счету увидел надо их в приложении TAS2U с карты перекинуть на гривневый депозит и потом обратно (это несколько минут занимает, без комиссии).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:07

  Oktawa написав:Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?

В принципе все ровно и быстро. На 3 месяца брутто будет 50850 грн если верите в Тасю на год то 50250.
alex lem
 
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