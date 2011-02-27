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Додано: Чет 25 сер, 2022 07:48
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?
Додано: Чет 25 сер, 2022 10:05
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Оформлял, все современно-технолгично, данные подтянули из Дии.
Оформили 2 карты (гривневая и долларовая).
Если гривневую карту пополнять по безналу, то после прихода денег чтобы ТАС быстрее их на счету увидел надо их в приложении TAS2U с карты перекинуть на гривневый депозит и потом обратно (это несколько минут занимает, без комиссии).
Додано: Чет 25 сер, 2022 10:07
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