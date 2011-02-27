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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:05

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Oktawa написав:Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?

Оформлял, все современно-технолгично, данные подтянули из Дии.
Оформили 2 карты (гривневая и долларовая).
Если гривневую карту пополнять по безналу, то после прихода денег чтобы ТАС быстрее их на счету увидел надо их в приложении TAS2U с карты перекинуть на гривневый депозит и потом обратно (это несколько минут занимает, без комиссии).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:07

  Oktawa написав:Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?

В принципе все ровно и быстро. На 3 месяца брутто будет 50850 грн если верите в Тасю на год то 50250.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:47

  lincoln2 написав:
  TDK написав:Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.


я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...

Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:59

  TDK написав:
  lincoln2 написав:
  TDK написав:Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.


я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...

Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...


дякую ... оформив на Тимошенко , миттєву ...0,5 % коміс в грн за зарахування на картку через касу ( не було часу моніторити чи є інші "доріжки" зарахування ) + 37,40 курс.. ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:21

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Добрый день
1. Можно перечень банков Клуба 50к с курсом желательно
2. Госбанки есть среди клуба? Ощад, Укргаз, ПРиват и как они по комиссиям?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:23

  Алексей77 написав:Добрый день
1. Можно перечень банков Клуба 50к с курсом желательно
2. Госбанки есть среди клуба? Ощад, Укргаз, ПРиват и как они по комиссиям?

см. viewtopic.php?p=5466085#p5466085
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:24

  Алексей77 написав:Добрый день
1. Можно перечень банков Клуба 50к с курсом желательно

Это строго секретная информация, передаётся только между своими )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:25

mustbe, блиин, я уже рассекретил
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:59

  Алексей77 написав:2. Госбанки есть среди клуба? Ощад, Укргаз, ПРиват и как они по комиссиям?

Один только Укргаз с народом в кедах. Брутто очень кошерный курс получился. :wink:
Остальные два банка не хотят, далеки от народа.
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