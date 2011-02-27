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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 сер, 2022 07:48
Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?
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Oktawa
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Додано: Чет 25 сер, 2022 10:05
Oktawa написав:
Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?
Оформлял, все современно-технолгично, данные подтянули из Дии.
Оформили 2 карты (гривневая и долларовая).
Если гривневую карту пополнять по безналу, то после прихода денег чтобы ТАС быстрее их на счету увидел надо их в приложении TAS2U с карты перекинуть на гривневый депозит и потом обратно (это несколько минут занимает, без комиссии).
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foxluck
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Додано: Чет 25 сер, 2022 10:07
Oktawa написав:
Кто-нибудь оформлял депозит в ТАСе? Есть какие-то нюансы, кроме указанных в табличке?
В принципе все ровно и быстро. На 3 месяца брутто будет 50850 грн если верите в Тасю на год то 50250.
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alex lem
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Додано: Чет 25 сер, 2022 10:47
lincoln2 написав: TDK написав:
Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.
я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...
Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...
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TDK
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Додано: Чет 25 сер, 2022 10:59
TDK написав: lincoln2 написав: TDK написав:
Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.
я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...
Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...
дякую ... оформив на Тимошенко , миттєву ...0,5 % коміс в грн за зарахування на картку через касу ( не було часу моніторити чи є інші "доріжки" зарахування ) + 37,40 курс.. ..
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lincoln2
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:21
Добрый день
1. Можно перечень банков Клуба 50к с курсом желательно
2. Госбанки есть среди клуба? Ощад, Укргаз, ПРиват и как они по комиссиям?
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Алексей77
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:23
Алексей77 написав:
Добрый день
1. Можно перечень банков Клуба 50к с курсом желательно
2. Госбанки есть среди клуба? Ощад, Укргаз, ПРиват и как они по комиссиям?
см. viewtopic.php?p=5466085#p5466085
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:24
Алексей77 написав:
Добрый день
1. Можно перечень банков Клуба 50к с курсом желательно
Это строго секретная информация, передаётся только между своими )
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mustbe
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:25
mustbe, блиин, я уже рассекретил
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 11:59
Алексей77 написав:
2. Госбанки есть среди клуба? Ощад, Укргаз, ПРиват и как они по комиссиям?
Один только Укргаз с народом в кедах. Брутто очень кошерный курс получился.
Остальные два банка не хотят, далеки от народа.
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alex lem
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