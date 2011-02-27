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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:01
По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:02
Дюрі-бачі написав:
По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал
у мене в квітні валютний депозит з Моно пускало зняти лише в Універсалі
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khmelovski
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:07
Дюрі-бачі написав:
По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал
А чем вам Универсал не нравится? Или лишь бы покричать о зраде?
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Евгений Н.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:10
Евгений Н. написав: Дюрі-бачі написав:
По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал
А чем вам Универсал не нравится? Или лишь бы покричать о зраде?
А де є той Версал? А Шапіто був біля кожного ломбарду
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:14
Евгений Н. його нема в 21 з 24 областей
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:32
Треба буде шукати якісь обхідні шляхи, наприклад: картка -> СВІФТ-> нормальний банк
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 25 сер, 2022 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:33
Конкорд - теперь и в онлайне
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mustbe
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:34
Дюрі-бачі написав:
Треба буде шукати якісь обхідні шляхи, наприклад: картка -> СЕП -> нормальний банк
Для інвалЬути?
Тільки свіфт або закинути на Вейзер-Рево
mustbe написав:
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:00
Amethyst написав: mustbe написав:
Конкорд - теперь и в онлайне
Neo!
Угу, только курс - 38.00.
Соседки - такие соседки
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mustbe
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:06
Угу, жіночки не промах -- чужого розуму не займають )
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Amethyst
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