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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:01

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:02

  Дюрі-бачі написав:По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал



у мене в квітні валютний депозит з Моно пускало зняти лише в Універсалі
khmelovski
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:07

  Дюрі-бачі написав:По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал


А чем вам Универсал не нравится? Или лишь бы покричать о зраде?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:10

  Евгений Н. написав:
  Дюрі-бачі написав:По ходу Монобанк нас всіх кинув: вже в А-банку не видають валютні депозити, тільки Універсал


А чем вам Универсал не нравится? Или лишь бы покричать о зраде?

А де є той Версал? А Шапіто був біля кожного ломбарду :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:14

Евгений Н. його нема в 21 з 24 областей
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Треба буде шукати якісь обхідні шляхи, наприклад: картка -> СВІФТ-> нормальний банк
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 сер, 2022 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:33

Конкорд - теперь и в онлайне
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:34

  Дюрі-бачі написав:Треба буде шукати якісь обхідні шляхи, наприклад: картка -> СЕП -> нормальний банк

Для інвалЬути?
Тільки свіфт або закинути на Вейзер-Рево 8)
  mustbe написав:Конкорд - теперь и в онлайне

Neo!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:00

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Конкорд - теперь и в онлайне

Neo!

Угу, только курс - 38.00.
Соседки - такие соседки
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:06

Угу, жіночки не промах -- чужого розуму не займають )
Amethyst
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