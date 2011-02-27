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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:39

  lincoln2 написав:дякую ... оформив на Тимошенко , миттєву ...0,5 % коміс в грн за зарахування на картку через касу ( не було часу моніторити чи є інші "доріжки" зарахування ) + 37,40 курс.. ..

50000/37,40=1336 ??
0.5процента=250 грн
50250 брутто/1336= по 37.61 за доляр
Південний хитрозробленний одеський банк. Там в них на картках можуть бути всякі хитрі умови. В мене була їхня зарплатна картка, драли абонку якщо в місяць не потратить 2 чи три тищі в магазинах. Абонку і в мінус картки рахували. Закрив був.
Поцікавтесь щоб вони вас не взули.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 19:42

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

mustbe, в таблице $ депо при сортировке по столбцу "Курс обмена" курс monobank как-то не желает принимать участие в сортировке. Если отсортировать по убыванию, то monobank в самом внизу, а должен идти после А-Банка.

Ну и у Конкорда можно же оформить депо в отделении, насколько я понимаю, то будет по курсу НБУ + 1 % и комиссия 0,2 %. Может в таблице как-то разделить это? Например, ввести Конкорд (отделение) и NEOBANK.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10

  alex lem написав:
  lincoln2 написав:дякую ... оформив на Тимошенко , миттєву ...0,5 % коміс в грн за зарахування на картку через касу ( не було часу моніторити чи є інші "доріжки" зарахування ) + 37,40 курс.. ..

50000/37,40=1336 ??
0.5процента=250 грн
50250 брутто/1336= по 37.61 за доляр
Південний хитрозробленний одеський банк. Там в них на картках можуть бути всякі хитрі умови. В мене була їхня зарплатна картка, драли абонку якщо в місяць не потратить 2 чи три тищі в магазинах. Абонку і в мінус картки рахували. Закрив був.
Поцікавтесь щоб вони вас не взули.


0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:16

  mustbe написав:
  Amethyst написав:
  mustbe написав:Конкорд - теперь и в онлайне

Neo!

Угу, только курс - 38.00.
Соседки - такие соседки


Там в табличке уже не соответствуют реалиям УкрЭксимбанк (комиссии 250+500 и курс 37,3), Альфа (курс 37,15 эмпирически, +комиссии остались) и, если тут правду пишут, ОТП (комиссии за обмен 0,5).
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:05

  alter написав:0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.

Яку картку прохати?
Термінал банка Південний- Що то є?
Цікаво, в їх відділеннях в касах доляри водяться? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А Пумба не планує приєднатися?
Alexey_k9
 
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