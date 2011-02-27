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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 сер, 2022 19:39
lincoln2 написав:
дякую ... оформив на Тимошенко , миттєву ...0,5 % коміс в грн за зарахування на картку через касу ( не було часу моніторити чи є інші "доріжки" зарахування ) + 37,40 курс.. ..
50000/37,40=1336 ??
0.5процента=250 грн
50250 брутто/1336= по 37.61 за доляр
Південний хитрозробленний одеський банк. Там в них на картках можуть бути всякі хитрі умови. В мене була їхня зарплатна картка, драли абонку якщо в місяць не потратить 2 чи три тищі в магазинах. Абонку і в мінус картки рахували. Закрив був.
Поцікавтесь щоб вони вас не взули.
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alex lem
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Додано: Чет 25 сер, 2022 19:42
mustbe, в таблице $ депо при сортировке по столбцу "Курс обмена" курс monobank как-то не желает принимать участие в сортировке. Если отсортировать по убыванию, то monobank в самом внизу, а должен идти после А-Банка.
Ну и у Конкорда можно же оформить депо в отделении, насколько я понимаю, то будет по курсу НБУ + 1 % и комиссия 0,2 %. Может в таблице как-то разделить это? Например, ввести Конкорд (отделение) и NEOBANK.
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Howl
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10
alex lem написав: lincoln2 написав:
дякую ... оформив на Тимошенко , миттєву ...0,5 % коміс в грн за зарахування на картку через касу ( не було часу моніторити чи є інші "доріжки" зарахування ) + 37,40 курс.. ..
50000/37,40=1336 ??
0.5процента=250 грн
50250 брутто/1336= по 37.61 за доляр
Південний хитрозробленний одеський банк. Там в них на картках можуть бути всякі хитрі умови. В мене була їхня зарплатна картка, драли абонку якщо в місяць не потратить 2 чи три тищі в магазинах. Абонку і в мінус картки рахували. Закрив був.
Поцікавтесь щоб вони вас не взули.
0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.
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alter
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:16
mustbe написав: Amethyst написав: mustbe написав:
Конкорд - теперь и в онлайне
Neo!
Угу, только курс - 38.00.
Соседки - такие соседки
Там в табличке уже не соответствуют реалиям УкрЭксимбанк (комиссии 250+500 и курс 37,3), Альфа (курс 37,15 эмпирически, +комиссии остались) и, если тут правду пишут, ОТП (комиссии за обмен 0,5).
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alter
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Додано: Чет 25 сер, 2022 21:05
alter написав:
0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.
Яку картку прохати?
Термінал банка Південний- Що то є?
Цікаво, в їх відділеннях в касах доляри водяться?
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alex lem
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Додано: Чет 25 сер, 2022 21:25
А Пумба не планує приєднатися?
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Alexey_k9
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