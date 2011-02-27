|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 сер, 2022 22:31
alex lem написав: alter написав:
0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.
Яку картку прохати?
Термінал банка Південний- Що то є?
Цікаво, в їх відділеннях в касах доляри водяться?
Стандартно видають безкоштовну "Картка для виплат" в пакеті Стартовий. Термінал -- маю на увазі POS термінал, через який на касі зчитують картки.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 996
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|48500
|
|
|5
|24874
|
|
|3
|5625
|
|