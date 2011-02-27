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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:59

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  osafly написав:Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:26

  Amethyst написав:
  osafly написав:Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
вАбмєнку!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:31

  alex lem написав:
  alter написав:0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.

Яку картку прохати?
Термінал банка Південний- Що то є?
Цікаво, в їх відділеннях в касах доляри водяться? :D


Стандартно видають безкоштовну "Картка для виплат" в пакеті Стартовий. Термінал -- маю на увазі POS термінал, через який на касі зчитують картки.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:55

  osafly написав:Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??

не вдається зареєструватися ні через Дію в додатку, ні через БанкАйді (Моно, Приват) через сайт :(

а ходить ножками не хочеться :)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:00

  kuzmich написав:Идея банк 1350$ за 50609.23
Оформление только хардкор, с грудой бумаг и только в отделении.
Укрэксим - прождал 45мин и никто даже не спросил зачем там, впечатлили матричные принтеры, но комиссии конские - открытие мультивалютного счета 250грн + что-то 500грн комиссия за покупку валюты, развернулся и ушел.
Сейчас лучше вкладываться в крупные банки с иностранным капиталом типа Райфа, Кредо или государственные типа Газа.

Ідеа відсутня в таблиці.
Згідно новини на сайті - все прозоро 36,93 + 1,5% = 37,48
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:12

  TDK написав:
  lincoln2 написав:
  TDK написав:Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.


я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...

Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...


А мне на Саксаганского оформили карту с 50 грн. открытие и 25 грн./мес. обслуживание, никакую другую не предлагали.
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