|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 сер, 2022 21:59
osafly написав:
Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2968
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 25 сер, 2022 22:26
Amethyst написав: osafly написав:
Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
вАбмєнку!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 22:31
alex lem написав: alter написав:
0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.
Яку картку прохати?
Термінал банка Південний- Що то є?
Цікаво, в їх відділеннях в касах доляри водяться?
Стандартно видають безкоштовну "Картка для виплат" в пакеті Стартовий. Термінал -- маю на увазі POS термінал, через який на касі зчитують картки.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 23:55
osafly написав:
Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??
не вдається зареєструватися ні через Дію в додатку, ні через БанкАйді (Моно, Приват) через сайт
а ходить ножками не хочеться
-
Comando
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:00
kuzmich написав:
Идея банк 1350$ за 50609.23
Оформление только хардкор, с грудой бумаг и только в отделении.
Укрэксим - прождал 45мин и никто даже не спросил зачем там, впечатлили матричные принтеры, но комиссии конские - открытие мультивалютного счета 250грн + что-то 500грн комиссия за покупку валюты, развернулся и ушел.
Сейчас лучше вкладываться в крупные банки с иностранным капиталом типа Райфа, Кредо или государственные типа Газа.
Ідеа відсутня в таблиці.
Згідно новини на сайті - все прозоро 36,93 + 1,5% = 37,48
-
Comando
-
-
- Повідомлень: 446
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:12
TDK написав: lincoln2 написав: TDK написав:
Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.
я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...
Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...
А мне на Саксаганского оформили карту с 50 грн. открытие и 25 грн./мес. обслуживание, никакую другую не предлагали.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:34
Howl написав:mustbe
, в таблице $ депо при сортировке по столбцу "Курс обмена" курс monobank как-то не желает принимать участие в сортировке.
Вам показалось )
Howl написав:
Ну и у Конкорда можно же оформить депо в отделении, насколько я понимаю, то будет по курсу НБУ + 1 % и комиссия 0,2 %. Может в таблице как-то разделить это? Например, ввести Конкорд (отделение) и NEOBANK.
Насколько я понял - уже нет.
Хоть в отделении, хоть в Нео - курс будет один, соседский - 38.0000
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6387
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:34
Друзі, а де є інфо про уиови 50к?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7687
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:40
alter написав:
Там в табличке уже не соответствуют реалиям УкрЭксимбанк (комиссии 250+500 и курс 37,3), Альфа (курс 37,15 эмпирически, +комиссии остались)
Откуда такие курсы ? Нигде не вижу таких цифр.
Если нужно что-то добавить/исправить - пишем примерно в таком формате:
1. Банк
2. Комис за открытие
3. Комис за обмен
4. Комис за снятие (если есть)
5. Онлайн (если есть)
6. Примечание (если есть)
Трудно по крупицам собирать информацию
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6387
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 26 сер, 2022 06:43
asti написав: Amethyst написав: osafly написав:
Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
вАбмєнку!
пА 41? То ви вмієте в сарказм.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2219
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|48506
|
|
|5
|24874
|
|
|3
|5625
|
|