RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 21:59

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  osafly написав:Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:26

  Amethyst написав:
  osafly написав:Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
вАбмєнку!
asti
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 22:31

  alex lem написав:
  alter написав:0,5% то якщо по рахунку поповнювати. Якщо поповнювати картку через термінал, то безкоштовно, згідно тарифів та практики. Абонки немає.

Яку картку прохати?
Термінал банка Південний- Що то є?
Цікаво, в їх відділеннях в касах доляри водяться? :D


Стандартно видають безкоштовну "Картка для виплат" в пакеті Стартовий. Термінал -- маю на увазі POS термінал, через який на касі зчитують картки.
alter
 
Повідомлень: 997
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 23:55

  osafly написав:Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??

не вдається зареєструватися ні через Дію в додатку, ні через БанкАйді (Моно, Приват) через сайт :(

а ходить ножками не хочеться :)
Comando
 
Повідомлень: 446
З нами з: 11.11.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:00

  kuzmich написав:Идея банк 1350$ за 50609.23
Оформление только хардкор, с грудой бумаг и только в отделении.
Укрэксим - прождал 45мин и никто даже не спросил зачем там, впечатлили матричные принтеры, но комиссии конские - открытие мультивалютного счета 250грн + что-то 500грн комиссия за покупку валюты, развернулся и ушел.
Сейчас лучше вкладываться в крупные банки с иностранным капиталом типа Райфа, Кредо или государственные типа Газа.

Ідеа відсутня в таблиці.
Згідно новини на сайті - все прозоро 36,93 + 1,5% = 37,48
Comando
 
Повідомлень: 446
З нами з: 11.11.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 00:12

  TDK написав:
  lincoln2 написав:
  TDK написав:Сьогодні у Південному отримав картку безкоштовно та відкрив депозит онлайн.


я також просив ноунейм і відразу, а манагер сказав тільки іменна і за 300 грн. Поділ,Київ...

Спробуйте на Саксаганського. Там миттєва картка безкоштовно. Можливо, менеджерка хотіла бонус собі заробити...


А мне на Саксаганского оформили карту с 50 грн. открытие и 25 грн./мес. обслуживание, никакую другую не предлагали.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 85
З нами з: 28.10.16
Подякував: 43 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:34

  Howl написав:mustbe, в таблице $ депо при сортировке по столбцу "Курс обмена" курс monobank как-то не желает принимать участие в сортировке.

Вам показалось )

  Howl написав:Ну и у Конкорда можно же оформить депо в отделении, насколько я понимаю, то будет по курсу НБУ + 1 % и комиссия 0,2 %. Может в таблице как-то разделить это? Например, ввести Конкорд (отделение) и NEOBANK.

Насколько я понял - уже нет.
Хоть в отделении, хоть в Нео - курс будет один, соседский - 38.0000
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Друзі, а де є інфо про уиови 50к?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7687
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 05:40

  alter написав:Там в табличке уже не соответствуют реалиям УкрЭксимбанк (комиссии 250+500 и курс 37,3), Альфа (курс 37,15 эмпирически, +комиссии остались)

Откуда такие курсы ? Нигде не вижу таких цифр.

Если нужно что-то добавить/исправить - пишем примерно в таком формате:
1. Банк
2. Комис за открытие
3. Комис за обмен
4. Комис за снятие (если есть)
5. Онлайн (если есть)
6. Примечание (если есть)

Трудно по крупицам собирать информацию
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6387
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 06:43

  asti написав:
  Amethyst написав:
  osafly написав:Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?
вАбмєнку!

пА 41? То ви вмієте в сарказм.
alex lem
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 25.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24874
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (198)
26.08.2022 08:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.