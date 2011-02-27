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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:25

  kuzmich написав:На минфине масса отзывов про невыдачу валюты в Райфе

:mrgreen:
не-ве-рю! © (ольгинским бездарям)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:34

  Comando написав:
  kuzmich написав:Идея банк 1350$ за 50609.23
Оформление только хардкор, с грудой бумаг и только в отделении.
Укрэксим - прождал 45мин и никто даже не спросил зачем там, впечатлили матричные принтеры, но комиссии конские - открытие мультивалютного счета 250грн + что-то 500грн комиссия за покупку валюты, развернулся и ушел.
Сейчас лучше вкладываться в крупные банки с иностранным капиталом типа Райфа, Кредо или государственные типа Газа.

Ідеа відсутня в таблиці.
Згідно новини на сайті - все прозоро 36,93 + 1,5% = 37,48

Підтверджую, оце звонили з Ідеї. ,,Відновили кредитування, можно картку кредитну оформить, або кредит готівкою :D ,,. Спитав за цей депозит -рахують по 37,48. Інших комісій нема. Мабуть оті 1,5 процента банку досить.
alex lem
 
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alex lem А карты у них есть бесплатные? И чтоб завести бесплатно?
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:08

  lisgray_mail написав:alex lem А карты у них есть бесплатные? И чтоб завести бесплатно?

По телефону сказали гроші через кассу без комісу. По карткам безкоштовним не скажу що в них зараз робиться.
П'ятниця, щоб зробить депо треба до обід приїхать. А їхать через все місто.А раптом тривога. Вже ні, не розпитаю. Тай якось і дорохо-богато по 37,48. Й не дуже в Ідею вірю. Хоч і польська дочка, через три місяці чи привезуть мені мої 1300 долярів? :lol:
alex lem
 
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