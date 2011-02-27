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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051>
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:25

  kuzmich написав:На минфине масса отзывов про невыдачу валюты в Райфе

:mrgreen:
не-ве-рю! © (ольгинским бездарям)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:34

  Comando написав:
  kuzmich написав:Идея банк 1350$ за 50609.23
Оформление только хардкор, с грудой бумаг и только в отделении.
Укрэксим - прождал 45мин и никто даже не спросил зачем там, впечатлили матричные принтеры, но комиссии конские - открытие мультивалютного счета 250грн + что-то 500грн комиссия за покупку валюты, развернулся и ушел.
Сейчас лучше вкладываться в крупные банки с иностранным капиталом типа Райфа, Кредо или государственные типа Газа.

Ідеа відсутня в таблиці.
Згідно новини на сайті - все прозоро 36,93 + 1,5% = 37,48

Підтверджую, оце звонили з Ідеї. ,,Відновили кредитування, можно картку кредитну оформить, або кредит готівкою :D ,,. Спитав за цей депозит -рахують по 37,48. Інших комісій нема. Мабуть оті 1,5 процента банку досить.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:37

alex lem А карты у них есть бесплатные? И чтоб завести бесплатно?
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:08

  lisgray_mail написав:alex lem А карты у них есть бесплатные? И чтоб завести бесплатно?

По телефону сказали гроші через кассу без комісу. По карткам безкоштовним не скажу що в них зараз робиться.
П'ятниця, щоб зробить депо треба до обід приїхать. А їхать через все місто.А раптом тривога. Вже ні, не розпитаю. Тай якось і дорохо-богато по 37,48. Й не дуже в Ідею вірю. Хоч і польська дочка, через три місяці чи привезуть мені мої 1300 долярів? :lol:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:04

  Amethyst написав:
  osafly написав:Чем не устраивает Укргаз??
Ну кому-то нуна 10..15К наменять. Шо посоветуете?


Если Вы держали в гривне до сих пор,пока не стало 41,то кто Вам доктор?? А если у Вас такие стабильные "приходы",значит курс 40 Вы уже заложили в них,идите в обменку и меняйте,как Вам уже посоветовали.Нет никаких гарантий,что $ могут отдать банки в валюте,потому рисковать 10-15К,такое себе удовольствие,на мой взгляд,да еще и бегать оленем по всем каким то конторам,о которых я лично,порой даже и не слышал..Родственников соберите в кучу и откройте на них всех депо в Укргазе,это думаю сократит хаотичность забегов
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:09

А почему не советуется открывать сегодня депо из-за дня выдачи - Вс? Банки что, автоматически продлят его или какие подводные камни?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:14

Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище! Самая длительная и неудобная процедура оформления депозита, самые упоротые сотрудники, самые тормозящие кассиры/компьютеры/принтеры/программы - не ожидал такого от чистокровной польской дочки. А приятной неожиданностью стали Пивденный и Аваль - реально оформление в два клика. Ну и традиционно самый геморройный - ОТП. Не стал связываться. Также как и с А-банкой и Аккордом. Время теперь не то чтобы ради 50 копеек
всей каклетой рисковать.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  osafly написав:Родственников соберите в кучу и откройте на них всех депо в Укргазе,это думаю сократит хаотичность забегов
Так у родычей те же проблемы, я ото и посоветовал закинуть по 1500 в Газмяс, Рояль, Райф, Моно.
От Альфу и Кредо ждемс их онлайн-предложение.
И персмен в УкрЭксИме мне наобещал, шо оту комисс 0.5%(мин 500) собираются до 250 снизить, а депо они щас открывают типа онлайн: заявка в вайбере через персмена с ОТП-подтверждением :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:20

  Amethyst написав:От Альфу и Кредо ждемс их онлайн-предложение

Онлайн - ждём, конечно.
Вот только нарисовалась нехорошая тенденция - раз есть онлайн, то курс обмена будет не НБУ+1, а с потолка, зависит от наглости и жадности банки.
Соседки с их 38.0000 - безусловные лидеры по жадности
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:24

  mustbe написав:
  Amethyst написав:От Альфу и Кредо ждемс их онлайн-предложение

Онлайн - ждём, конечно.
Вот только нарисовалась нехорошая тенденция - раз есть онлайн, то курс обмена будет не НБУ+1, а с потолка, зависит от наглости и жадности банки.
Соседки с их 38.0000 - безусловные лидеры по жадности

Похоже, шо они решили спекульнуть именно в Днепре, бо для Киёва и Лемберга эт просто недостойное и обидное предложение :mrgreen:
Amethyst
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