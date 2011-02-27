не-ве-рю! © (ольгинским бездарям)
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:25
Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:34
Підтверджую, оце звонили з Ідеї. ,,Відновили кредитування, можно картку кредитну оформить, або кредит готівкою ,,. Спитав за цей депозит -рахують по 37,48. Інших комісій нема. Мабуть оті 1,5 процента банку досить.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:08
По телефону сказали гроші через кассу без комісу. По карткам безкоштовним не скажу що в них зараз робиться.
П'ятниця, щоб зробить депо треба до обід приїхать. А їхать через все місто.А раптом тривога. Вже ні, не розпитаю. Тай якось і дорохо-богато по 37,48. Й не дуже в Ідею вірю. Хоч і польська дочка, через три місяці чи привезуть мені мої 1300 долярів?
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:04
Если Вы держали в гривне до сих пор,пока не стало 41,то кто Вам доктор?? А если у Вас такие стабильные "приходы",значит курс 40 Вы уже заложили в них,идите в обменку и меняйте,как Вам уже посоветовали.Нет никаких гарантий,что $ могут отдать банки в валюте,потому рисковать 10-15К,такое себе удовольствие,на мой взгляд,да еще и бегать оленем по всем каким то конторам,о которых я лично,порой даже и не слышал..Родственников соберите в кучу и откройте на них всех депо в Укргазе,это думаю сократит хаотичность забегов
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:09
А почему не советуется открывать сегодня депо из-за дня выдачи - Вс? Банки что, автоматически продлят его или какие подводные камни?
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:14
Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище! Самая длительная и неудобная процедура оформления депозита, самые упоротые сотрудники, самые тормозящие кассиры/компьютеры/принтеры/программы - не ожидал такого от чистокровной польской дочки. А приятной неожиданностью стали Пивденный и Аваль - реально оформление в два клика. Ну и традиционно самый геморройный - ОТП. Не стал связываться. Также как и с А-банкой и Аккордом. Время теперь не то чтобы ради 50 копеек
всей каклетой рисковать.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Так у родычей те же проблемы, я ото и посоветовал закинуть по 1500 в Газмяс, Рояль, Райф, Моно.
От Альфу и Кредо ждемс их онлайн-предложение.
И персмен в УкрЭксИме мне наобещал, шо оту комисс 0.5%(мин 500) собираются до 250 снизить, а депо они щас открывают типа онлайн: заявка в вайбере через персмена с ОТП-подтверждением
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:20
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:24
Похоже, шо они решили спекульнуть именно в Днепре, бо для Киёва и Лемберга эт просто недостойное и обидное предложение
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