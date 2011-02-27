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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:24
asti написав:
Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище!
Мабуть попали на таке відділення, у мене все зробили оперативно, при тому що я не був до цього клієнтом банку. Черг не було, хвилин 20 оформляли, потім сказали погуляти мінімум 2 години, поки долари прийдуть з міжбанку, по факту через 30хв подзвонили і сказали що долари вже на рахунку, зайшов, підписав договір, 10 хв і все.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:36
Amethyst написав:
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И персмен в УкрЭксИме мне наобещал, шо оту комисс 0.5%(мин 500) собираются до 250 снизить, а депо они щас открывают типа онлайн: заявка в вайбере через персмена с ОТП-подтверждением
как получить Персмена в Укрексиме ?
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:43
J написав: Amethyst написав:
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И персмен в УкрЭксИме мне наобещал, шо оту комисс 0.5%(мин 500) собираются до 250 снизить, а депо они щас открывают типа онлайн: заявка в вайбере через персмена с ОТП-подтверждением
как получить Персмена в Укрексиме ?
Хм. Все началось с Инфини под Бонус, а теперь уже года два как отстать не могут. Вот сам позвонил на днях, хотя у меня давно уже обычная Виза, но пару раз я тугрики в кассе через него заказывал
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:43
alter написав:
Стандартно видають безкоштовну "Картка для виплат" в пакеті Стартовий. Термінал -- маю на увазі POS термінал, через який на касі зчитують картки.
Тобто йдемо зразу з карткою в касу , й просимо ... Тітонько , поповніть цю картку на 50 к будь ласка без комісії , номера карткового рахунку знать - не знаю ... Тітонька бере готівкові кошти , чіркає/не чіркає по терміналу ,вводимо ПІН картки..й вуаля .. всі 50 к на картці.. вірно ?
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lincoln2
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:48
asti написав:
Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище! Самая длительная и неудобная процедура оформления депозита, самые упоротые сотрудники, самые тормозящие кассиры/компьютеры/принтеры/программы - не ожидал такого от чистокровной польской дочки. А приятной неожиданностью стали Пивденный и Аваль - реально оформление в два клика. Ну и традиционно самый геморройный - ОТП. Не стал связываться. Также как и с А-банкой и Аккордом. Время теперь не то чтобы ради 50 копеек
всей каклетой рисковать.
Ну 50 копийок на пачці сковородок це під 700 гривнів економії.Ви балувані. Щось вже на хлібчик буде. Вас багатих не зрозуміти. Так можна і в перевіреного міняли по 41 взяти й покласти під подушку. (Нащо ж ждати 3 місяці).
В абанки точно ніякої економії при їх ,,конячому,, курсі не отримати. З неї починав забіг ще по 37,59
. За 10 хвилин, гроші наші стали їхні.
Мені дивно, але найдовша процідура вийшла в Альфі, через 30 годин після внесення папіру в касу. Щось там в них пороблено.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:56
mustbe написав: Amethyst написав:
От Альфу и Кредо ждемс их онлайн-предложение
Онлайн - ждём, конечно.
Вот только нарисовалась нехорошая тенденция - раз есть онлайн, то курс обмена будет не НБУ+1, а с потолка, зависит от наглости и жадности банки.
Соседки с их 38.0000 - безусловные лидеры по жадности
Тише, тише, не подсказывайте. Дайте календарь перевернуть и первого сентября в кедах побегать.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:05
lincoln2 написав:Тобто йдемо зразу з карткою в касу , й просимо ... Тітонько , поповніть цю картку на 50 к будь ласка без комісії , номера карткового рахунку знать - не знаю ... Тітонька бере готівкові кошти , чіркає/не чіркає по терміналу ,вводимо ПІН картки..й вуаля .. всі 50 к на картці.. вірно ?
Саме так
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alter
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:21
J написав: Amethyst написав:
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И персмен в УкрЭксИме мне наобещал, шо оту комисс 0.5%(мин 500) собираются до 250 снизить, а депо они щас открывают типа онлайн: заявка в вайбере через персмена с ОТП-подтверждением
как получить Персмена в Укрексиме ?
Так они же тариф только неделю назад изменили
tariffs-fo-rko-from-18-08-2022.pdf
22.1.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України від суми, витраченої на купівлю іноземної валюти
0.50%, min - 500 грн
Было 0.3%, и на сумме 50тыс, это было 150грн,
теперь это 250грн, но из-за минимума 500грн
Что назад обещают вернуть?
Хотя бы было 0.5%, но минимум 250грн
А лучше, чтобы МинФин разрешил покупку валютных ОВДП, по курсу НБУ+1%
и например на 400тыс. максимум за раз в месяц
Тогда бы все это с банками стало не интересно
И польза была бы для страны
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:34
J написав: Amethyst написав:
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И персмен в УкрЭксИме мне наобещал, шо оту комисс 0.5%(мин 500) собираются до 250 снизить, а депо они щас открывают типа онлайн: заявка в вайбере через персмена с ОТП-подтверждением
как получить Персмена в Укрексиме ?
ОВГЗ
на лям, лучше два
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:36
kuzmich написав:
Идея банк 1350$ за 50609.23
Оформление только хардкор, с грудой бумаг и только в отделении.
Укрэксим - прождал 45мин и никто даже не спросил зачем там, впечатлили матричные принтеры, но комиссии конские - открытие мультивалютного счета 250грн + что-то 500грн комиссия за покупку валюты, развернулся и ушел.
Сейчас лучше вкладываться в крупные банки с иностранным капиталом типа Райфа, Кредо или государственные типа Газа.
а Идея больше ни на что не взула? говорили что еще карту надо гривен за 500-800
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