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asti написав:Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище! Самая длительная и неудобная процедура оформления депозита, самые упоротые сотрудники, самые тормозящие кассиры/компьютеры/принтеры/программы - не ожидал такого от чистокровной польской дочки. А приятной неожиданностью стали Пивденный и Аваль - реально оформление в два клика. Ну и традиционно самый геморройный - ОТП. Не стал связываться. Также как и с А-банкой и Аккордом. Время теперь не то чтобы ради 50 копеек всей каклетой рисковать.
я бы тоже самое сказал про Идея, выдали и печатали груду бумаг, при мне экономисты вручную кучу писем заполняли на пересылку гривны на корреспонденсикй счет, потом какие-то письма-заявки на имейл, убили час+ времени, в итоге у них зависла прога и пришлось еще топать раз в отделение, теперь понятно насколько дистанционное открытие депо экономит мартышкин рутинный труд сотрудников отделения
cohan написав:а Идея больше ни на что не взула? говорили что еще карту надо гривен за 500-800
нет, выдали только бесплатную инстант карту blanch white и открыли валютный счет debit green fund. Скорей всего вас пытались развести, как сейчас в ОТП обязательно надо и депо в гривне дополнительно открыть
uaprofi написав:похоже бани почувствовали вкус мёда) и жужание пчёл) цыган комиссия уже с 0.3% возросла до 0,5% и зацените полёт фантазии: обязательно закинуть 10К гривны на три месяца на депо (под примерно 4 ... 5% годовых) и это всё прописали в тарифах) З.Ы. в начале думал, что это "самодеятельность" в отделении - а оказалось всё официально в тарифах
дааа... и на хрена я месяц тянул, ждал курса евро ниже.
uaprofi написав:похоже бани почувствовали вкус мёда) и жужание пчёл) цыган комиссия уже с 0.3% возросла до 0,5% и зацените полёт фантазии: обязательно закинуть 10К гривны на три месяца на депо (под примерно 4 ... 5% годовых) и это всё прописали в тарифах) З.Ы. в начале думал, что это "самодеятельность" в отделении - а оказалось всё официально в тарифах
дааа... и на хрена я месяц тянул, ждал курса евро ниже.
Стосовно чогось нав'язаного, обов'язкового та "у нагрузку", була наступна інформація від НБУ:
До Національного банку звертаються громадяни з проханням пояснити, чи законними є дії банку, коли він нав’язує додаткові послуги. ... Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). ... Як вирішити зазначені ситуації? Спочатку потрібно написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ. Профільний підрозділ – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг – опрацьовує усі скарги. Якщо є ознаки порушень, фахівці звертаються безпосередньо до банку, аби виправити ситуацію.
Slx написав:А почему не советуется открывать сегодня депо из-за дня выдачи - Вс? Банки что, автоматически продлят его или какие подводные камни?
тоже интересно... это шото новенькое...
Это же просто предупреждение. Следовать ему или нет - каждый решает самостоятельно. Если закончившийся депо внезапно пролонгируется в воскресенье - то в понедельник останется только развести руками и ждать ещё 3 месяца. А такие случаи науке известны