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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 50515253>
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:41

  asti написав:Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище! Самая длительная и неудобная процедура оформления депозита, самые упоротые сотрудники, самые тормозящие кассиры/компьютеры/принтеры/программы - не ожидал такого от чистокровной польской дочки. А приятной неожиданностью стали Пивденный и Аваль - реально оформление в два клика. Ну и традиционно самый геморройный - ОТП. Не стал связываться. Также как и с А-банкой и Аккордом. Время теперь не то чтобы ради 50 копеек
всей каклетой рисковать.

я бы тоже самое сказал про Идея, выдали и печатали груду бумаг, при мне экономисты вручную кучу писем заполняли на пересылку гривны на корреспонденсикй счет, потом какие-то письма-заявки на имейл, убили час+ времени, в итоге у них зависла прога и пришлось еще топать раз в отделение, теперь понятно насколько дистанционное открытие депо экономит мартышкин рутинный труд сотрудников отделения
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:47

  cohan написав:а Идея больше ни на что не взула? говорили что еще карту надо гривен за 500-800

нет, выдали только бесплатную инстант карту blanch white и открыли валютный счет debit green fund. Скорей всего вас пытались развести, как сейчас в ОТП обязательно надо и депо в гривне дополнительно открыть
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:55

  Slx написав:А почему не советуется открывать сегодня депо из-за дня выдачи - Вс? Банки что, автоматически продлят его или какие подводные камни?
тоже интересно... :shock: это шото новенькое...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:05

  uaprofi написав:похоже бани почувствовали вкус мёда) и жужание пчёл)
цыган комиссия уже с 0.3% возросла до 0,5%
и зацените полёт фантазии: обязательно закинуть 10К гривны на три месяца на депо (под примерно 4 ... 5% годовых)
и это всё прописали в тарифах)
З.Ы.
в начале думал, что это "самодеятельность" в отделении - а оказалось всё официально в тарифах
дааа... :cry: и на хрена я месяц тянул, ждал курса евро ниже.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:12

  mustbe написав:Онлайн - ждём, конечно.

у Соседок - не вставая с кресла па38 под 1% 3-х мес. Вход через уни #зеленелайно.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:14

  klug написав:


Типу, чим безпечніше отруїтися: гнилим чи протухлим? Коли Ви вкладаєтеся у дрібний банк з мутними власниками -
ОК.

А от... :cry: Південний чи Глобус : хто скоріш не здохне за 3 місіці й поверне мені у валюті конвертаційний євродепозит, якщо там відкроюся - як вважаєте ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 26 сер, 2022 13:35, всього редагувалось 5 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:17

  kulikrom написав:
  mustbe написав:Онлайн - ждём, конечно.

у Соседок - не вставая с кресла па38 под 1% 3-х мес

Такой хоккей нам не нужен
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:37

  flysoulfly написав:
  uaprofi написав:похоже бани почувствовали вкус мёда) и жужание пчёл)
цыган комиссия уже с 0.3% возросла до 0,5%
и зацените полёт фантазии: обязательно закинуть 10К гривны на три месяца на депо (под примерно 4 ... 5% годовых)
и это всё прописали в тарифах)
З.Ы.
в начале думал, что это "самодеятельность" в отделении - а оказалось всё официально в тарифах
дааа... :cry: и на хрена я месяц тянул, ждал курса евро ниже.


Стосовно чогось нав'язаного, обов'язкового та "у нагрузку", була наступна інформація від НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitanny ... dmovitisya

До Національного банку звертаються громадяни з проханням пояснити, чи законними є дії банку, коли він нав’язує додаткові послуги.
...
Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
...
Як вирішити зазначені ситуації?
Спочатку потрібно написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ. Профільний підрозділ – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг – опрацьовує усі скарги. Якщо є ознаки порушень, фахівці звертаються безпосередньо до банку, аби виправити ситуацію.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:50

  flysoulfly написав:
  Slx написав:А почему не советуется открывать сегодня депо из-за дня выдачи - Вс? Банки что, автоматически продлят его или какие подводные камни?
тоже интересно... :shock: это шото новенькое...

Это же просто предупреждение. Следовать ему или нет - каждый решает самостоятельно.
Если закончившийся депо внезапно пролонгируется в воскресенье - то в понедельник останется только развести руками и ждать ещё 3 месяца.
А такие случаи науке известны
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:03

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Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 26 сер, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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