Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
uaprofi написав:похоже бани почувствовали вкус мёда) и жужание пчёл) цыган комиссия уже с 0.3% возросла до 0,5% и зацените полёт фантазии: обязательно закинуть 10К гривны на три месяца на депо (под примерно 4 ... 5% годовых) и это всё прописали в тарифах) З.Ы. в начале думал, что это "самодеятельность" в отделении - а оказалось всё официально в тарифах
дааа... и на хрена я месяц тянул, ждал курса евро ниже.
Стосовно чогось нав'язаного, обов'язкового та "у нагрузку", була наступна інформація від НБУ:
До Національного банку звертаються громадяни з проханням пояснити, чи законними є дії банку, коли він нав’язує додаткові послуги. ... Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). ... Як вирішити зазначені ситуації? Спочатку потрібно написати скаргу на ім’я керівництва банку. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ. Профільний підрозділ – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг – опрацьовує усі скарги. Якщо є ознаки порушень, фахівці звертаються безпосередньо до банку, аби виправити ситуацію.
Slx написав:А почему не советуется открывать сегодня депо из-за дня выдачи - Вс? Банки что, автоматически продлят его или какие подводные камни?
тоже интересно... это шото новенькое...
Это же просто предупреждение. Следовать ему или нет - каждый решает самостоятельно. Если закончившийся депо внезапно пролонгируется в воскресенье - то в понедельник останется только развести руками и ждать ещё 3 месяца. А такие случаи науке известны
ОК. значит просто, как будет время, зайду о отделение за депобамагами "с мокрыми печатями" и всьо поотменяем там.
А до скольки часов в глючащем Укргазе сегодня онлайн оформляют покупку валюты на депо ? .
mustbe написав:Если закончившийся депо внезапно пролонгируется в воскресенье - то в понедельник останется только развести руками и ждать ещё 3 месяца.
этот важный факт нужно вынести в таблицу и читать внимательно договор который дают или присылают на почтую
кредо - лонгация нету а-банк - в течении 5 дней после завершения депо подавать заявку на выдачу, как будет выглядеть хз, иначе автоматом лонгируется газ - звонить в каллцентр и отменять до завершения депо райф - лонгации нету идея - до окончания вклада отказываться от лонгации, в день оформления депо почему-то не захотели давать заяву.
инфа может стать неактуальной, т.к. банки правят договоры как хотят, лучше перед завершением вклада дополнительно прозвонить каллцентр и проверить отключилась ли пролонгация, т.к. слышал случаи где она по каким-то магическим причинам включалась после отключения
asti написав:Для меня самым большим разочарованием оказался Кредобанк - полное днище! Самая длительная и неудобная процедура оформления депозита, самые упоротые сотрудники, самые тормозящие кассиры/компьютеры/принтеры/программы - не ожидал такого от чистокровной польской дочки. А приятной неожиданностью стали Пивденный и Аваль - реально оформление в два клика. Ну и традиционно самый геморройный - ОТП. Не стал связываться. Также как и с А-банкой и Аккордом. Время теперь не то чтобы ради 50 копеек всей каклетой рисковать.
Ну 50 копийок на пачці сковородок це під 700 гривнів економії.Ви балувані. Щось вже на хлібчик буде. Вас багатих не зрозуміти. Так можна і в перевіреного міняли по 41 взяти й покласти під подушку. (Нащо ж ждати 3 місяці).
Ну под подушку, то понятно, а если серьёзно экономия 700 гривен не компенсирует потерю нескольких тысяч гривен (и нервных клеток) когда отдавать будут гришей по курсу НБУ как в Мегабанке/))