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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:02
mustbe написав:
Хоть в отделении, хоть в Нео - курс будет один, соседский - 38.0000
Я вчера общался с поддержкой. Всё так
Изначально они в новости не уведомляли про курс...
alter написав:
Розвідка донесла, що у Конкорді на додачу до найвигіднішого курсу, ще й комісія 0.2%
Это комиссия карты. Например, по ONE она есть, а по NEOCARD -- не увидел.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:20
kuzmich написав:
с отп банкой решилось что-то с принуждением к открытию дополнительным депо в гривне?
Самый мутный банк. За внесение на счёт (и депозит!)
зелёной налички 2% комиссия! О чём можно говорить...
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asti
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:41
asti написав:
О чём можно говорить...
Про позицію орбана
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klug
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:04
klug написав: asti написав:
О чём можно говорить...
Про позицію орбана
А вы правы! Пора бы и этому мутнобанку указать на дверь//)
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