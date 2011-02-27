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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:02
mustbe написав:
Хоть в отделении, хоть в Нео - курс будет один, соседский - 38.0000
Я вчера общался с поддержкой. Всё так
Изначально они в новости не уведомляли про курс...
alter написав:
Розвідка донесла, що у Конкорді на додачу до найвигіднішого курсу, ще й комісія 0.2%
Это комиссия карты. Например, по ONE она есть, а по NEOCARD -- не увидел.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:20
kuzmich написав:
с отп банкой решилось что-то с принуждением к открытию дополнительным депо в гривне?
Самый мутный банк. За внесение на счёт (и депозит!)
зелёной налички 2% комиссия! О чём можно говорить...
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asti
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:41
asti написав:
О чём можно говорить...
Про позицію орбана
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klug
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:04
klug написав: asti написав:
О чём можно говорить...
Про позицію орбана
А вы правы! Пора бы и этому мутнобанку указать на дверь//)
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asti
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Додано: Суб 27 сер, 2022 05:36
Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.
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shurikk
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Додано: Суб 27 сер, 2022 08:59
shurikk написав:
Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.
Объясните - как получилось число 50332.44.
Тогда станет понятно что поправлять
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mustbe
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:31
bumerr написав:
В мене навпаки найкраще враження про Кредо (15 хв. і все), через 1,5 години передзвонили, що "соціальний доляр" вже купили...Все залежить від відділення!!!
П.С. КОНКОРД - 38!!!
Коли мені сказали я довго
у їх відділенні, через дорогу Райф по 37,45 ?! Напевно магнітні бурі
кредо норм, но ходить два раза нервирует
1,09 надо планировать сразу несколько, тогда в Кредо можно зайти вначале и в конце
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cohan
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Додано: Суб 27 сер, 2022 09:44
cohan написав:
,
кредо норм, но ходить два раза нервирует
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у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает
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