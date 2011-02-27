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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 52535455>
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:02

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Хоть в отделении, хоть в Нео - курс будет один, соседский - 38.0000
Я вчера общался с поддержкой. Всё так :(
Изначально они в новости не уведомляли про курс...

  alter написав:Розвідка донесла, що у Конкорді на додачу до найвигіднішого курсу, ще й комісія 0.2%
Это комиссия карты. Например, по ONE она есть, а по NEOCARD -- не увидел.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:20

  kuzmich написав:с отп банкой решилось что-то с принуждением к открытию дополнительным депо в гривне?
Самый мутный банк. За внесение на счёт (и депозит!)
зелёной налички 2% комиссия! О чём можно говорить...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:41

  asti написав:О чём можно говорить...

Про позицію орбана :roll:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:04

  klug написав:
  asti написав:О чём можно говорить...
Про позицію орбана :roll:
А вы правы! Пора бы и этому мутнобанку указать на дверь//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 05:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.
shurikk
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:59

  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

Объясните - как получилось число 50332.44.
Тогда станет понятно что поправлять
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:31

  bumerr написав:В мене навпаки найкраще враження про Кредо (15 хв. і все), через 1,5 години передзвонили, що "соціальний доляр" вже купили...Все залежить від відділення!!!
П.С. КОНКОРД - 38!!! :shock: :shock: :shock:Коли мені сказали я довго :mrgreen: у їх відділенні, через дорогу Райф по 37,45 ?! Напевно магнітні бурі :lol:


кредо норм, но ходить два раза нервирует
1,09 надо планировать сразу несколько, тогда в Кредо можно зайти вначале и в конце
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:44

  cohan написав:,
кредо норм, но ходить два раза нервирует
,

у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 09:52

  mustbe написав:
  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

Объясните - как получилось число 50332.44.
Тогда станет понятно что поправлять

Як воно вийшло я сам не зрозумів. Сказали буде 10$ комісія за купівлю валюти, але по факту вийшов курс 37,42. Депо доречі під 1.75% положили.
shurikk
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:25

  shurikk написав:
  mustbe написав:
  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

Объясните - как получилось число 50332.44.
Тогда станет понятно что поправлять

Як воно вийшло я сам не зрозумів. Сказали буде 10$ комісія за купівлю валюти, але по факту вийшов курс 37,42

Если вы сами не поняли - то остальные тем более не поймут.
Не вижу данных для корректирования таблицы.
Курс по факту - не интересует.
Интересует конкретные цифры в этой формуле:
ГРН = курс * USD + комис
mustbe
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