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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

По поводу Альфы - в поддержке хоть и не сразу, но ответили, у них по факту курс 37,15 + комиссия 10 долларов
50000/37.15= вийде 1345 доларів. 
Виходить 1345 доларів + банку платит до цих 50 000 комісію 0,5% мін 10 доларів (у гривні)
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:43

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  J написав:у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает

Я в Кредо нічого не заповнював, лише підписи ставив
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:00

  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия
Trainer
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:17

  Trainer написав:
  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия

Осталось только понять - откуда нарисовался курс 37.15 ?
Где его можно увидеть на сайте или в приложухе ?
mustbe
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