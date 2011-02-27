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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 сер, 2022 10:36
По поводу Альфы - в поддержке хоть и не сразу, но ответили, у них по факту курс 37,15 + комиссия 10 долларов
50000/37.15= вийде 1345 доларів.
Виходить 1345 доларів + банку платит до цих 50 000 комісію 0,5% мін 10 доларів (у гривні)
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Tessa
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Додано: Суб 27 сер, 2022 10:43
J написав:
у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает
Я в Кредо нічого не заповнював, лише підписи ставив
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doctorprj01
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:00
shurikk написав:
Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.
50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия
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Trainer
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:17
Trainer написав: shurikk написав:
Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.
50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия
Осталось только понять - откуда нарисовался курс 37.15 ?
Где его можно увидеть на сайте или в приложухе ?
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mustbe
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:40
mustbe написав: Trainer написав: shurikk написав:
Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.
50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия
Осталось только понять - откуда нарисовался курс 37.15 ?
Где его можно увидеть на сайте или в приложухе ?
В Сенсі пише онлайн курс 36,93. Ну там як не помиляюсь числа 20 серпня Нацбанк дозволив банкам продавати валюту на депозит в еквіваленті 50 тис гривнів по любому курсу. Ото воно мабуть Алла захтіла своє відкусити. Бо в мене неділю назад 1350 долярів влізло в пачку сковородок. І ще могло кілька влізти. Тоді вийшло як в вас в табличці по 37.20. І перс менеджер казала дуже багато заявок на оформлення цих депо було. А якщо піпл гребе, чого ж зверху не встригти ще ?
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alex lem
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Додано: Суб 27 сер, 2022 11:51
osafly написав:
Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??
На горячке обьявили две комиссии 1 и 0,5%, и тут выше писали об окончании соц бакса на этот месяц ?? или онлайн проходит ?
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Tico
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Додано: Суб 27 сер, 2022 12:02
J написав: cohan написав:
кредо норм, но ходить два раза нервирует
у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает
Вообще-то все эти вписки айбанов должен делать сотрудник банка - им за это деньги платят//)
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asti
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