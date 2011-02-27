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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:36

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

По поводу Альфы - в поддержке хоть и не сразу, но ответили, у них по факту курс 37,15 + комиссия 10 долларов
50000/37.15= вийде 1345 доларів. 
Виходить 1345 доларів + банку платит до цих 50 000 комісію 0,5% мін 10 доларів (у гривні)
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 10:43

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  J написав:у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает

Я в Кредо нічого не заповнював, лише підписи ставив
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:00

  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия
Trainer
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:17

  Trainer написав:
  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия

Осталось только понять - откуда нарисовался курс 37.15 ?
Где его можно увидеть на сайте или в приложухе ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:40

  mustbe написав:
  Trainer написав:
  shurikk написав:Оформив вчора в Альфі депозит на 1345$ Зняло з рахунку 50332.44
Поправте табличку.

50332.44 = 37.15 * 1345 + 365.69 ?
В выписке по $ поточному есть все цифры: курс и комиссия

Осталось только понять - откуда нарисовался курс 37.15 ?
Где его можно увидеть на сайте или в приложухе ?

В Сенсі пише онлайн курс 36,93. Ну там як не помиляюсь числа 20 серпня Нацбанк дозволив банкам продавати валюту на депозит в еквіваленті 50 тис гривнів по любому курсу. Ото воно мабуть Алла захтіла своє відкусити. Бо в мене неділю назад 1350 долярів влізло в пачку сковородок. І ще могло кілька влізти. Тоді вийшло як в вас в табличці по 37.20. І перс менеджер казала дуже багато заявок на оформлення цих депо було. А якщо піпл гребе, чого ж зверху не встригти ще ? :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 11:51

  osafly написав:Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??
На горячке обьявили две комиссии 1 и 0,5%, и тут выше писали об окончании соц бакса на этот месяц ?? или онлайн проходит ?
Tico
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 12:02

  J написав:
  cohan написав:кредо норм, но ходить два раза нервирует
у нас кредо за 1 визит все норм делает,
но самому заполнять заявку на покупку валюты 3 раза вписуя туда длинющий айбан напрягает
Вообще-то все эти вписки айбанов должен делать сотрудник банка - им за это деньги платят//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 20:41

  Tico написав:
  osafly написав:Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??
На горячке обьявили две комиссии 1 и 0,5%, и тут выше писали об окончании соц бакса на этот месяц ?? или онлайн проходит ?


Все проходит и работает нормально...Курс 36.9343 +0.5% Открывается онлайн более чем легко и быстро.Еще раз говорю,самые приятные впечатления.Если так же и отдадут беспроблемно,реально приятно иметь дело.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:57

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

С дебитки в альфе открывается или только с текущего гривневого?
curiousobro
 
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