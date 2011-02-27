Только с текущего. Открывается в Сенсе. Так же надо открыть долларовый чтобы потом получить через 3 месяца на него.
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Додано: Нед 28 сер, 2022 21:31
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 28 сер, 2022 22:06
блъяя... На АТБ-карте было 50грн , начал клацать сейчас, ну типа глянуть, как оно та шо за чем
...так оно вероломно (без 100500предупреждений как у других банков) открыло мне только что депо на 3 мес на 0 € , с гривнекарты 37+ грн не списалось.
И шо теперь? - завтра в опервремя тут появится 1€ после списания с грнкарты?
или депо закроется типа как ошибочный? (было б оптимально...)
или самому шото для этого надо нажать еще?
...вижу какую-то опцию "пополнить депо" - она работает? через покупку? или со "своей" валюты?
Додано: Нед 28 сер, 2022 22:57
flysoulfly
Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся.
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