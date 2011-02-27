Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly написав:Есть райфовская АТБ-карта (открывал в отделении когда-то), зарегана в приложении.
Можете уточнить алгоритм открытия на диване через приложение конвертационного модного евродепо: • р2р заход с другого банка на карту 50000грн - или надо больше?, с учетом и всех комиссий(имеется ввиду комиссий именно по этой услуге конвертации/валютнодепооткрытию) ? • по картсчету сразу проведется это р2р-зачисление, овера не будет? • далее что клацать: "депозиты" > "+" > "стандартный" > "ЕUR" > "оформление" > "подписать" > ?? евросчет(текущий"для выплат"?(комиссия 2EUR/мес ??) или какая-то виртуал.карта?) для итогового получения тела и % - оно автоматом откроется? или надо сначала открыть?
блъяя... На АТБ-карте было 50грн , начал клацать сейчас, ну типа глянуть, как оно та шо за чем ...так оно вероломно (без 100500предупреждений как у других банков) открыло мне только что депо на 3 мес на 0 € , с гривнекарты 37+ грн не списалось. И шо теперь? - завтра в опервремя тут появится 1€ после списания с грнкарты? или депо закроется типа как ошибочный? (было б оптимально...) или самому шото для этого надо нажать еще?
...вижу какую-то опцию "пополнить депо" - она работает? через покупку? или со "своей" валюты?
flysoulfly Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся. https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
klug написав:flysoulfly Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся. https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
klug написав:flysoulfly Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся. https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
Дякую! (повивчаю уважніше, що вони там пишуть, бо якийсь алогічний алгоритм...)
так а по начальному р2р зачислению 50000грн на АТБкарту - овера, допкомиса не будет ?
и это... текущий"для выплат"(комиссия 2EUR/мес) - это приговор? обойти нельзя?