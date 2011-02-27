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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 21:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  curiousobro написав:С дебитки в альфе открывается или только с текущего гривневого?

Только с текущего. Открывается в Сенсе. Так же надо открыть долларовый чтобы потом получить через 3 месяца на него.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 22:06

  flysoulfly написав:Есть райфовская АТБ-карта (открывал в отделении когда-то), зарегана в приложении.

Можете уточнить алгоритм открытия на диване через приложение конвертационного модного евродепо:
р2р заход с другого банка на карту 50000грн - или надо больше?, с учетом и всех комиссий(имеется ввиду комиссий именно по этой услуге конвертации/валютнодепооткрытию) ?
• по картсчету сразу проведется это р2р-зачисление, овера не будет?
• далее что клацать: "депозиты" > "+" > "стандартный" > "ЕUR" > "оформление" > "подписать" > ??
евросчет(текущий"для выплат"?(комиссия 2EUR/мес ??) или какая-то виртуал.карта?) для итогового получения тела и % - оно автоматом откроется? или надо сначала открыть?


:oops: блъяя... На АТБ-карте было 50грн , начал клацать сейчас, ну типа глянуть, как оно та шо за чем :oops:
...так оно вероломно (без 100500предупреждений :) как у других банков) открыло мне только что :twisted: депо на 3 мес на 0 € , с гривнекарты 37+ грн не списалось.
И шо теперь? - завтра в опервремя тут появится 1€ после списания с грнкарты?
или депо закроется типа как ошибочный? (было б оптимально...)
или самому шото для этого надо нажать еще? :mrgreen:

...вижу какую-то опцию "пополнить депо" - она работает? через покупку? или со "своей" валюты?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 22:57

flysoulfly
Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся.
https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
klug
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 23:53

  klug написав:flysoulfly
Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся.
https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771

на практиці спрацювала менша за 100 сума
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 23:53

  klug написав:flysoulfly
Воно так і працює: спочатку відкривається депо, потім через обмін поповнюється. На поповнення відведено день, якщо відкрито онлайн або 7 робочих, якщо у відділенні. Якщо не поповнити, то ймовірно саме має закритися, але я не перевіряв. Крім того, мін поповнення - 100 УО, якщо не помиляюся.
https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771

Дякую! (повивчаю уважніше, що вони там пишуть, бо якийсь алогічний алгоритм...)


так а по начальному р2р зачислению 50000грн на АТБкарту - овера, допкомиса не будет ?

и это... текущий"для выплат"(комиссия 2EUR/мес) - это приговор? обойти нельзя?
flysoulfly
 
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