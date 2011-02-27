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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 06:45

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ребята. А где табличка с условиями клуба 50К?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:05

Л -- у 1м посте. Спойлеров тута нема
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:31

  mustbe написав:
  mi12k888 написав:Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?

Если вы ищите где подороже - то в Конкорде, у них самый высокий курс


Я ищу где надёжней.
mi12k888
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:37

  klug написав: На профільній гілці колись обговорювали

і спати спокійно.
ну "Извините.Был напуган"© :)
Так случилось, что никогда ранее не читал подробно профильную ветку Райфа, т.к. мной Райф за всю жизнь реально использовался реально нечасто и именно неторопливо только для похода в супермаркет АТБ с суммой на карте 300-1000 грн - и всьоо.
Конкретные нюансы в этой"классической банке" вообще неизвестны мне... :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46

  flysoulfly написав:Конкретные нюансы в этой"классической банке" вообще неизвестны мне... :(

Это не "конкретные нюансы", а общее правило: для полной уверенности лучше пополняться сэпом, чтобы как-раз и не думать о нюансах п2п.
Тем более - на такие суммы
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:58

  mustbe написав:Это не "конкретные нюансы", а общее правило
ОК.
но правила - чтоб их можно было спокойнее обходить :)


И таки кто практически в Райфе открывал конвертодепо именно в ЕВРО ?
- автоматически системой открывается(онлайн, а как оффлайн - не знаю) именно только текущий"для выплат" (комиссия за обслуживание именнно 2EUR/мес вроде бы указана в приложении ? ... я ХЗ...) ?
- Если да - обойти эту комисс никак нельзя? ну например, предварительно открыв (онлайн или в отделении) для итоговых выплат какую-либо карту в евро, где всьо без комисс?

Еще раз прошу прощения за возможно глупые вопросы по Райфу. :oops:
flysoulfly
 
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