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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 06:45
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Ребята. А где табличка с условиями клуба 50К?
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:31
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:37
ну "Извините.Был напуган"©
Так случилось, что никогда ранее не читал подробно профильную ветку Райфа, т.к. мной Райф за всю жизнь реально использовался реально нечасто и именно неторопливо только для похода в супермаркет АТБ с суммой на карте 300-1000 грн - и всьоо.
Конкретные нюансы в этой"классической банке" вообще неизвестны мне...
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46
Додано: Пон 29 сер, 2022 07:58
ОК.
но правила - чтоб их можно было спокойнее обходить
И таки кто практически в Райфе открывал конвертодепо именно в ЕВРО ?
- автоматически системой открывается(онлайн, а как оффлайн - не знаю) именно только текущий"для выплат" (комиссия за обслуживание именнно 2EUR/мес вроде бы указана в приложении ? ... я ХЗ...) ?
- Если да - обойти эту комисс никак нельзя? ну например, предварительно открыв (онлайн или в отделении) для итоговых выплат какую-либо карту в евро, где всьо без комисс?
Еще раз прошу прощения за возможно глупые вопросы по Райфу.
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