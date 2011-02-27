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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 06:45
Ребята. А где табличка с условиями клуба 50К?
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Investor_K
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:05
Л -- у 1м посте. Спойлеров тута нема
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Amethyst
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:31
mustbe написав: mi12k888 написав:
Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?
Если вы ищите где подороже - то в Конкорде, у них самый высокий курс
Я ищу где надёжней.
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mi12k888
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:37
klug написав:
На профільній гілці колись обговорювали
і спати спокійно.
ну "Извините.Был напуган"©
Так случилось, что никогда ранее не читал подробно профильную ветку Райфа, т.к. мной Райф за всю жизнь реально использовался реально нечасто и именно неторопливо только для похода в супермаркет АТБ с суммой на карте 300-1000 грн - и всьоо.
Конкретные нюансы в этой"классической банке" вообще неизвестны мне...
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:46
flysoulfly написав:
Конкретные нюансы в этой"классической банке" вообще неизвестны мне...
Это не "конкретные нюансы", а общее правило: для полной уверенности лучше пополняться сэпом, чтобы как-раз и не думать о нюансах п2п.
Тем более - на такие суммы
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mustbe
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:58
mustbe написав:
Это не "конкретные нюансы", а общее правило
ОК.
но правила - чтоб их можно было спокойнее обходить
И таки кто практически в Райфе открывал конвертодепо именно в ЕВРО ?
- автоматически системой открывается(онлайн, а как оффлайн - не знаю) именно только текущий"для выплат" (комиссия за обслуживание именнно 2EUR/мес вроде бы указана в приложении ? ... я ХЗ...) ?
- Если да - обойти эту комисс никак нельзя? ну например, предварительно открыв (онлайн или в отделении) для итоговых выплат какую-либо карту в евро, где всьо без комисс?
Еще раз прошу прощения за возможно глупые вопросы по Райфу.
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:36
flysoulfly написав:
- Если да - обойти эту комисс никак нельзя?
обойти можно только заплатив
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cohan
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:39
mi12k888 написав: mustbe написав: mi12k888 написав:
Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?
Если вы ищите где подороже - то в Конкорде, у них самый высокий курс
Я ищу где надёжней.
в моно надежнее конечно
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cohan
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:52
Я ищу где надёжней.[/quote]
в моно надежнее конечно[/quote]
Можете объяснить чем надёжнее? Просто одни пишут доверяйте госбанкам или частным с иностранным капиталом. Райф иностранный капитал а монобанк это ж украинский капитал частник?
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mi12k888
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:13
cohan написав: flysoulfly написав:
- Если да - обойти эту комисс никак нельзя?
обойти можно только заплатив
ну вооот так всегда...
а в табличке Уважаемого mustbe
про этот печальный нюанс по ЕВРОдепо в Райфе ничего же нет...
как у классика :"Одно неловкое движение - и вы отец!"(© Жванецкий)
Ну то есть в Райфе получилось практически так: одно неловкое движение - и вы вкладчик/должник!
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flysoulfly
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