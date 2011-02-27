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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:16
mustbe написав:
Это не "конкретные нюансы", а общее правило: для полной уверенности лучше пополняться сэпом, чтобы как-раз и не думать о нюансах п2п.
Тем более - на такие суммы
А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:37
mi12k888 написав:
Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?
Из этих двух Райф с большей вероятностью отдаст именно долларами
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:07
В отделении Альфы сегодня сказали, что с сентября оформление соц депо будет возможно через Сенс. Других подтверждений у меня нет, но будем надеятся. А так, сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15
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