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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:16
mustbe написав:
Это не "конкретные нюансы", а общее правило: для полной уверенности лучше пополняться сэпом, чтобы как-раз и не думать о нюансах п2п.
Тем более - на такие суммы
А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
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Higgs_boson
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:37
mi12k888 написав:
Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?
Из этих двух Райф с большей вероятностью отдаст именно долларами
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foxluck
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:07
В отделении Альфы сегодня сказали, что с сентября оформление соц депо будет возможно через Сенс. Других подтверждений у меня нет, но будем надеятся. А так, сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15
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Tessa
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44
Higgs_boson написав:
А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление
вразумительного результата не дало)
я прочитал как "предварительное глумление"
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44
Tessa написав:
сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15
Завтра о 18 годині відкриють депо?
В мене так було.
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alex lem
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Додано: Пон 29 сер, 2022 11:12
Интересует мнение,
как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?
Может все таки надо заказывать реальную карту, чтобы не было подводных комисий?
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dan74
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Додано: Пон 29 сер, 2022 11:46
flysoulfly написав: cohan написав: flysoulfly написав:
- Если да - обойти эту комисс никак нельзя?
обойти можно только заплатив
ну вооот так всегда...
а в табличке Уважаемого mustbe про этот печальный нюанс по ЕВРОдепо в Райфе ничего же нет
...
как у классика :"Одно неловкое движение - и вы отец!"(© Жванецкий)
Ну то есть в Райфе онлайн получилось практически так: одно неловкое движение - и вы вкладчик/должник!
Я в Тарифах к текущему счету в примечании читаю, что если на счету менее 2 евро, то тариф устанавливается в размере остатка. Практикой ещё не проверяла
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vollena71
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Додано: Пон 29 сер, 2022 11:47
dan74 написав:
как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?
При создании виртуальной карты в УкрГаз приложение пишет что выдача валюты 0%.
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foxluck
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Додано: Пон 29 сер, 2022 12:00
Газмяс на снгодня- 50110,62 на 1350 $ . Работает и в отделении и онлайн с открытием счетов
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Tico
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