RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:16

  mustbe написав:Это не "конкретные нюансы", а общее правило: для полной уверенности лучше пополняться сэпом, чтобы как-раз и не думать о нюансах п2п.
Тем более - на такие суммы

А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
Higgs_boson
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mi12k888 написав:Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?

Из этих двух Райф с большей вероятностью отдаст именно долларами
foxluck
 
Повідомлень: 395
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:07

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В отделении Альфы сегодня сказали, что с сентября оформление соц депо будет возможно через Сенс. Других подтверждений у меня нет, но будем надеятся. А так, сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15
Tessa
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.02.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44

  Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь,
предварительное гугление вразумительного результата не дало)
я прочитал как "предварительное глумление" :)
flysoulfly
 
Повідомлень: 876
З нами з: 13.01.09
Подякував: 379 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44

  Tessa написав:сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15

Завтра о 18 годині відкриють депо? :D В мене так було.
alex lem
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:12

Укргазбанк и виртуальные карты

Интересует мнение,
как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?

Может все таки надо заказывать реальную карту, чтобы не было подводных комисий?
dan74
 
Повідомлень: 6
З нами з: 08.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:46

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав: - Если да - обойти эту комисс никак нельзя?
обойти можно только заплатив

ну вооот так всегда...

а в табличке Уважаемого mustbe про этот печальный нюанс по ЕВРОдепо в Райфе ничего же нет ... :cry:

как у классика :"Одно неловкое движение - и вы отец!"(© Жванецкий)
Ну то есть в Райфе онлайн получилось практически так: одно неловкое движение - и вы вкладчик/должник! :mrgreen:

Я в Тарифах к текущему счету в примечании читаю, что если на счету менее 2 евро, то тариф устанавливается в размере остатка. Практикой ещё не проверяла
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 18.09.13
Подякував: 525 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  dan74 написав:как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?

При создании виртуальной карты в УкрГаз приложение пишет что выдача валюты 0%.
foxluck
 
Повідомлень: 395
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:00

Газмяс на снгодня- 50110,62 на 1350 $ . Работает и в отделении и онлайн с открытием счетов
Tico
 
Повідомлень: 67
З нами з: 05.10.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48576
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24901
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (473)
29.08.2022 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.