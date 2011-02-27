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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 56575859>
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:16

  mustbe написав:Это не "конкретные нюансы", а общее правило: для полной уверенности лучше пополняться сэпом, чтобы как-раз и не думать о нюансах п2п.
Тем более - на такие суммы

А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
Higgs_boson
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mi12k888 написав:Где лучше открыть соц депозит в Райффайзенбанке или монобанк?

Из этих двух Райф с большей вероятностью отдаст именно долларами
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:07

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В отделении Альфы сегодня сказали, что с сентября оформление соц депо будет возможно через Сенс. Других подтверждений у меня нет, но будем надеятся. А так, сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44

  Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь,
предварительное гугление вразумительного результата не дало)
я прочитал как "предварительное глумление" :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44

  Tessa написав:сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15

Завтра о 18 годині відкриють депо? :D В мене так було.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:12

Укргазбанк и виртуальные карты

Интересует мнение,
как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?

Может все таки надо заказывать реальную карту, чтобы не было подводных комисий?
dan74
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:46

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав: - Если да - обойти эту комисс никак нельзя?
обойти можно только заплатив

ну вооот так всегда...

а в табличке Уважаемого mustbe про этот печальный нюанс по ЕВРОдепо в Райфе ничего же нет ... :cry:

как у классика :"Одно неловкое движение - и вы отец!"(© Жванецкий)
Ну то есть в Райфе онлайн получилось практически так: одно неловкое движение - и вы вкладчик/должник! :mrgreen:

Я в Тарифах к текущему счету в примечании читаю, что если на счету менее 2 евро, то тариф устанавливается в размере остатка. Практикой ещё не проверяла
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 11:47

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  dan74 написав:как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?

При создании виртуальной карты в УкрГаз приложение пишет что выдача валюты 0%.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:00

Газмяс на снгодня- 50110,62 на 1350 $ . Работает и в отделении и онлайн с открытием счетов
Tico
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 12:13

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Higgs_boson написав:А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)

СЭП https://bank.gov.ua/ua/payments/sep
Сис-ма переводов от НБУ между СЧЕТАМИ (в т.ч. карточными) внутри Украины по IBAN.
Хотя и есть уже обновленный регламент работы 23/7, но чаще всего гроши бегают только в опервремя. Могут пересылаться значительные суммы (до анлим). Полностью авторизованый перевод, т.е. точно известны ФИО(Назв), ИНН(ЕГРПОУ) контрагентов. У нормальных банок в ИБ есть СЭП. СЭП выполняется от 15мин до 2х часов (макс до 3х дн) и проводится по счету текущим оперднем.

р2р-перевод -- приблуда от МПС(Виза, Мастер) осущ. по НОМЕРУ КАРТЫ. Может работать по всему миру де есть МПС. Круглосуточно. Лимиты ограничены как самой МПС (150К/30дн) так и НБУ (5/15/30K). Выполняется р2р мнгновенно, чаще до 15 мин, но может и до... 30дн. Однако при получении р2р изменяется только т.н. авторизационный остаток по КАРТЕ, а по картсчету соотв остаток может измениться через +1..2 опердн. и если клиент, например, сразу потратит гроши после р2р, то вполне возможно, шо трата проведется РАНЬШЕ прихода, и возникнет т.н. техн. овердрафт, за шо многие банки лупят штраф ввиде 40..70% годовых, лочат карты, требуют пояснит записки в отд-и и т.п. :mrgreen:
В принципе, р2р обезличена, т.е. установить ФИО/ИНН переводчика точно нельзя, но НБУ ОБЯЗАЛ в Украине банки по возможности указывать ФИО. Причем самим МПС это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и личные данные передаются в незащищенном виде в поле комментария самого перевода. Не все банки даже умеют отображать это необязательное поле :(
Причем у банок есть свои тарифы/лимиты для т.н. р2р-толкалки (отправка р2р со своей карты) и р2р-тянулок (сдергивание по р2р с чужих карт) и приёма стороннего р2р.
Есть банки, которые НЕ РАЗЛИЧАЮТ авториз. и балансовый остаток, т.е. считай работают онлайн: Приват, Моня, Шапито. Есть банки, которые просто не наказывают за овер, но лочат гроши на 15..60 мин на синхронизацию со счетом: ОТП, Бобёр, ПУМБ, Райф и Скунс за свои тянулки, Алка с Хамоном (но не с кредиткой). Но и тут есть ньансы :idea:

ПС. А в Европе есть SEPA :)
Amethyst
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