А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
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Додано: Пон 29 сер, 2022 09:16
А можно для не очень опытных подробнее про отличия п2п и сэп (не сарказм, реально интересуюсь, предварительное гугление вразумительного результата не дало)
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:37
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:07
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
В отделении Альфы сегодня сказали, что с сентября оформление соц депо будет возможно через Сенс. Других подтверждений у меня нет, но будем надеятся. А так, сегодня приняли заявку, говорят, что завтра разместят, по времени заняло минут 15
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44
Додано: Пон 29 сер, 2022 10:44
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:12
Укргазбанк и виртуальные карты
Интересует мнение,
как банк будет тарифицировать выдачу депозита
если будет только виртуальная карта?
Может все таки надо заказывать реальную карту, чтобы не было подводных комисий?
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:46
Я в Тарифах к текущему счету в примечании читаю, что если на счету менее 2 евро, то тариф устанавливается в размере остатка. Практикой ещё не проверяла
Додано: Пон 29 сер, 2022 11:47
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 29 сер, 2022 12:00
Газмяс на снгодня- 50110,62 на 1350 $ . Работает и в отделении и онлайн с открытием счетов
Додано: Пон 29 сер, 2022 12:13
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
СЭП
Сис-ма переводов от НБУ между СЧЕТАМИ (в т.ч. карточными) внутри Украины по IBAN.
Хотя и есть уже обновленный регламент работы 23/7, но чаще всего гроши бегают только в опервремя. Могут пересылаться значительные суммы (до анлим). Полностью авторизованый перевод, т.е. точно известны ФИО(Назв), ИНН(ЕГРПОУ) контрагентов. У нормальных банок в ИБ есть СЭП. СЭП выполняется от 15мин до 2х часов (макс до 3х дн) и проводится по счету текущим оперднем.
р2р-перевод -- приблуда от МПС(Виза, Мастер) осущ. по НОМЕРУ КАРТЫ. Может работать по всему миру де есть МПС. Круглосуточно. Лимиты ограничены как самой МПС (150К/30дн) так и НБУ (5/15/30K). Выполняется р2р мнгновенно, чаще до 15 мин, но может и до... 30дн. Однако при получении р2р изменяется только т.н. авторизационный остаток по КАРТЕ, а по картсчету соотв остаток может измениться через +1..2 опердн. и если клиент, например, сразу потратит гроши после р2р, то вполне возможно, шо трата проведется РАНЬШЕ прихода, и возникнет т.н. техн. овердрафт, за шо многие банки лупят штраф ввиде 40..70% годовых, лочат карты, требуют пояснит записки в отд-и и т.п.
В принципе, р2р обезличена, т.е. установить ФИО/ИНН переводчика точно нельзя, но НБУ ОБЯЗАЛ в Украине банки по возможности указывать ФИО. Причем самим МПС это НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и личные данные передаются в незащищенном виде в поле комментария самого перевода. Не все банки даже умеют отображать это необязательное поле
Причем у банок есть свои тарифы/лимиты для т.н. р2р-толкалки (отправка р2р со своей карты) и р2р-тянулок (сдергивание по р2р с чужих карт) и приёма стороннего р2р.
Есть банки, которые НЕ РАЗЛИЧАЮТ авториз. и балансовый остаток, т.е. считай работают онлайн: Приват, Моня, Шапито. Есть банки, которые просто не наказывают за овер, но лочат гроши на 15..60 мин на синхронизацию со счетом: ОТП, Бобёр, ПУМБ, Райф и Скунс за свои тянулки, Алка с Хамоном (но не с кредиткой). Но и тут есть ньансы
ПС. А в Европе есть SEPA
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