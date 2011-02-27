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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:43
кредо
Сьогодні в Кредо в Києві все зробили хв за 15 (діючий клієнт з гривневою карткою). Власноруч нічого не заповняв, тільки підписував, і оформили все одразу, так що йти у відділення повторно для підписання депозитного договору, як тут раніше писали, не потрібно. АЛЕ за суму $1350 списали 50367.69грн, тому курс виявився 37.3094, а не 37.3036 у табличці. Можливо отих пару грн взяли за сервіс, тоді і не жалко...
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