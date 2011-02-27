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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:43
кредо
Сьогодні в Кредо в Києві все зробили хв за 15 (діючий клієнт з гривневою карткою). Власноруч нічого не заповняв, тільки підписував, і оформили все одразу, так що йти у відділення повторно для підписання депозитного договору, як тут раніше писали, не потрібно. АЛЕ за суму $1350 списали 50367.69грн, тому курс виявився 37.3094, а не 37.3036 у табличці. Можливо отих пару грн взяли за сервіс, тоді і не жалко...
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:56
овердрафтом
Додано: Пон 29 сер, 2022 14:00
в моно надежнее конечно[/quote]
Можете объяснить чем надёжнее? Просто одни пишут доверяйте госбанкам или частным с иностранным капиталом. Райф иностранный капитал а монобанк это ж украинский капитал частник?[/quote]
Моно в каждом телефоне, при СЛУЧАЕ, можно будет забрать телефонами
плохо, конечно, что Вы не представляете ПРОПАСТЬ между группой УкрСиб, Креди, Аваль, ОТП, Кредо и остальной шоблой, включая т.н. госбанки, моно в этой шобле будет где-то пятый снизу, как раз зеркально от Аваля, тот сверху 5й
Додано: Пон 29 сер, 2022 15:52
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
В пятницу был в ИдеяБанке. Депозит оформили на 1300$, кратно 100. Заявку надо подать до 13 часов. Быстро заполнили анкету, выдали гривневую карточку, на которую в кассе внёс 48800грн. Дальше все действия через приложение, с карты списали 48735грн. И дальше примерно час надо подождать,пока зайдут доллары.
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:02
Вести с полей:
Аккорд - курс не 36.9343, а 36.94 ))) Честно округлять рояль не хочет. Ладно, простительно.
Альянс - Комис за обмен - 0.1%, но не меньше 100 грн. Вполне гуманно, как по мне.
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:12
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
согласен, укрсиб, креди и кредо, аваль это очень старые банки с иностранным капиталом и от сильнейших банковских групп, чтоб их утопить надо очень постараться. Госбанки еще государство может вытянет и поддержит, а в остальные банки с украинским капиталом опасно вкладываться, которые не признаны НБУ системно важными. Лучше оформить еще один депо на родственника в сильный банк, чем вкладываться в шоблу аж на целых 3 месяца
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:52
Додано: Пон 29 сер, 2022 16:52
Вже згодом в додатку побачив, що курс конвертації 36.94. Плюс 1% дає мою списану суму. Так що не Роялем єдиним...
Додано: Пон 29 сер, 2022 17:19
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