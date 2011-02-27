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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:20

Альянс текущие депозиты в долларах сейчас не отдает. Только в гривне по нбу можно забрать.
lisgray_mail
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:25

  klug написав:
  flysoulfly написав:на суммы, не кратные 5 , Укргаз ЕВРОдепо онлайн не открывает?

приводу обмежувати ойри не бачу,
тим більше ще ж відсотки будуть.
просто я забыл, в каком банке именно это было, но у меня года два назад уже был такой опыт при открытии ЕВРОдепозита в отделении - операционист сначала попытался начальную сумму депо, не кратную 5€ забить в систему, - не приняло! Мож это и был Укргаз...

...а відсотки будуть таакі значимі шо******ь :?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 29 сер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:39

  klug написав:Євро нікому не цікаве - експериментуйте самостійно

ну таки зря... не цікаве...
через 3 месяца как раз, когда забирать депо - в кассах наших банков наличных евро побольше будет, чем долларов. Их и сейчас больше.
И такого низкого курса продажи евро/грн не бу-дет уже никогда.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:44

Аккорд.
Открыл второй вклад 50+. Заняло 10 мин.
Заехал сначала в Укргаз. Совок он и в Африке совок. Начали втирать за 300грн страховку жизни. Послал в лес. Через приложение хотел открыть без страховки, но не было вал. счёта. Открыл через приложение карту в дол., но пришла СМС - техн. работы, ждите... Только через 2 часа загрузилась дол. карта в приложении
Поехал в Аккорд. :) Заодно получил карту - Найкраща :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:04

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Открыл второй вклад 50+. Заняло 10 мин.
Заехал сначала в Укргаз. Совок он и в Африке совок. Начали втирать за 300грн страховку жизни. Послал в лес. Через приложение хотел открыть без страховки, но не было вал. счёта. Открыл через приложение карту в дол., но пришла СМС - техн. работы, ждите... Только через 2 часа загрузилась дол. карта в приложении
Поехал в Аккорд. :) Заодно получил карту - Найкраща :)


да, УкрГаз матерее УкрЭксима по части сервиса :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:25

  vollena71 написав:
  flysoulfly написав: обойти эту комисс никак нельзя...

ну вооот так всегда...
а в табличке Уважаемого mustbe про этот печальный нюанс по ЕВРОдепо в Райфе ничего же нет ...
Я в Тарифах к текущему счету в примечании читаю, что если на счету менее 2 евро, то тариф устанавливается в размере остатка. Практикой ещё не проверяла
спасибо за надежду :)

а когда реально начисляется/списывается абонплата за текущий счет месячная: в последний раб.день месяца, предпоследний или в первый следующего?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:31

  lisgray_mail написав:Альянс текущие депозиты в долларах сейчас не отдает. Только в гривне по нбу можно забрать.

Ложь
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:36

  mustbe написав:
  lisgray_mail написав:Альянс текущие депозиты в долларах сейчас не отдает. Только в гривне по нбу можно забрать.

Ложь

это может быть зависит от города или области, в отдаленные или прифронтовые области банки могут не спешить валюту везти
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:43

Tessa Какой курс в итоге вышел? Какая комиссия? Звонил только что в Альфу, сказали курс 37,15 + 1,5% комиссия, минимум 10$. В табличке https://mustbe.ml/tables/club50k 0,5% комиссия. Так какая на самом деле?
nitsikys
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:48

  mustbe написав:
  lisgray_mail написав:Альянс текущие депозиты в долларах сейчас не отдает. Только в гривне по нбу можно забрать.

Ложь

конечно ложь
по НБУ можно забирать только через Фонд Гарантування :)
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