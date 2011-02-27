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flysoulfly написав:на суммы, не кратные 5 , Укргаз ЕВРОдепо онлайн не открывает?
приводу обмежувати ойри не бачу, тим більше ще ж відсотки будуть.
просто я забыл, в каком банке именно это было, но у меня года два назад уже был такой опыт при открытии ЕВРОдепозита в отделении - операционист сначала попытался начальную сумму депо, не кратную 5€ забить в систему, - не приняло! Мож это и был Укргаз...
...а відсотки будуть таакі значимі шо******ь
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 29 сер, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:Євро нікому не цікаве - експериментуйте самостійно
ну таки зря... не цікаве... через 3 месяца как раз, когда забирать депо - в кассах наших банков наличных евро побольше будет, чем долларов. Их и сейчас больше. И такого низкого курса продажи евро/грн не бу-дет уже никогда.
Аккорд. Открыл второй вклад 50+. Заняло 10 мин. Заехал сначала в Укргаз. Совок он и в Африке совок. Начали втирать за 300грн страховку жизни. Послал в лес. Через приложение хотел открыть без страховки, но не было вал. счёта. Открыл через приложение карту в дол., но пришла СМС - техн. работы, ждите... Только через 2 часа загрузилась дол. карта в приложении Поехал в Аккорд. Заодно получил карту - Найкраща
Игорь Алексеевич написав:Аккорд. Открыл второй вклад 50+. Заняло 10 мин. Заехал сначала в Укргаз. Совок он и в Африке совок. Начали втирать за 300грн страховку жизни. Послал в лес. Через приложение хотел открыть без страховки, но не было вал. счёта. Открыл через приложение карту в дол., но пришла СМС - техн. работы, ждите... Только через 2 часа загрузилась дол. карта в приложении Поехал в Аккорд. Заодно получил карту - Найкраща
Tessa Какой курс в итоге вышел? Какая комиссия? Звонил только что в Альфу, сказали курс 37,15 + 1,5% комиссия, минимум 10$. В табличке https://mustbe.ml/tables/club50k 0,5% комиссия. Так какая на самом деле?