Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
nitsikys написав:Tessa Какой курс в итоге вышел? Какая комиссия? Звонил только что в Альфу, сказали курс 37,15 + 1,5% комиссия, минимум 10$. В табличке https://mustbe.ml/tables/club50k 0,5% комиссия. Так какая на самом деле?
Вважаю що таблиця правильна. 1,5 то мабуть ви недочули щось. Першого хочу повторить, думаю 31 звонить перс менеджеру, розпитаю.
mustbe написав:Вести с полей: Аккорд - курс не 36.9343, а 36.94 ))) Честно округлять рояль не хочет. Ладно, простительно.
В вікні відділення бАмажку розміру А4 були поставили з ,,купіть доллар на депозит по 36.94,, Так що реклама чесна. Я був клюнув,і вже не варив воду що не правильно округляють. PS Глянув в додатку операція покупки тих 1353 долярів написана правильно по 36.9343. 49972,11грн Правда це було днів десять назад.
nitsikys написав:Tessa Какой курс в итоге вышел? Какая комиссия? Звонил только что в Альфу, сказали курс 37,15 + 1,5% комиссия, минимум 10$. В табличке https://mustbe.ml/tables/club50k 0,5% комиссия. Так какая на самом деле?
Меня поставили в очередь на завтра, с утра должна быть покупка, как пройдет, напишу, что в выписке. Сегодня только документы подписала, но сумма там была 1345 долларов, на счёт сказали вносить 50500.