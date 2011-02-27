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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:54

  nitsikys написав:Tessa Какой курс в итоге вышел? Какая комиссия? Звонил только что в Альфу, сказали курс 37,15 + 1,5% комиссия, минимум 10$. В табличке https://mustbe.ml/tables/club50k 0,5% комиссия. Так какая на самом деле?

Вважаю що таблиця правильна. 1,5 то мабуть ви недочули щось. Першого хочу повторить, думаю 31 звонить перс менеджеру, розпитаю.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:07

  mustbe написав:Вести с полей:
Аккорд - курс не 36.9343, а 36.94 ))) Честно округлять рояль не хочет. Ладно, простительно.

В вікні відділення бАмажку розміру А4 були поставили з ,,купіть доллар на депозит по 36.94,, Так що реклама чесна. Я був клюнув,і вже не варив воду що не правильно округляють.
PS Глянув в додатку операція покупки тих 1353 долярів написана правильно по 36.9343. 49972,11грн Правда це було днів десять назад.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:11

  J написав:
  mustbe написав:
  lisgray_mail написав:Альянс текущие депозиты в долларах сейчас не отдает. Только в гривне по нбу можно забрать.

Ложь

конечно ложь
по НБУ можно забирать только через Фонд Гарантування :)

Мое дело предупредить. Информация от знакомого. Сумма не маленькая. Киев. Пришлось переложить на новый срок.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:24

  nitsikys написав:Tessa Какой курс в итоге вышел? Какая комиссия? Звонил только что в Альфу, сказали курс 37,15 + 1,5% комиссия, минимум 10$. В табличке https://mustbe.ml/tables/club50k 0,5% комиссия. Так какая на самом деле?

Меня поставили в очередь на завтра, с утра должна быть покупка, как пройдет, напишу, что в выписке. Сегодня только документы подписала, но сумма там была 1345 долларов, на счёт сказали вносить 50500.
Tessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:20

Зрозуміти б незрозуміле!©

  Tessa написав:Меня поставили в очередь на завтра, с утра должна быть покупка, как пройдет, напишу

Я дуже дико вибачаюсь)) - ваші заощадження не влазять в банки, які пропонують відкриття таких депо ОН-ЛАЙН і ви всі кошти хочете конвертувати в 1 цей місяць, чи в чім ці "муки і страждання" стояти в чергах з обіцянками - "прийдіть завтра/післязавтра"? :shock:

Чи то ми витрачаємо купу часу в чергах, щоб виграти пару копійок? :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:34

  lisgray_mail написав:,
Мое дело предупредить. Информация от знакомого. Сумма не маленькая. Киев. Пришлось переложить на новый срок.

немаленькие суммы нельзя сразу забрать согласно постанове НБУ,
нужно долго ходить забирая по около 2,6к в день :)
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 23:08

  Успіх написав:
  Tessa написав:Меня поставили в очередь на завтра, с утра должна быть покупка, как пройдет, напишу

Я дуже дико вибачаюсь)) - ваші заощадження не влазять в банки, які пропонують відкриття таких депо ОН-ЛАЙН і ви всі кошти хочете конвертувати в 1 цей місяць, чи в чім ці "муки і страждання" стояти в чергах з обіцянками - "прийдіть завтра/післязавтра"? :shock:

Чи то ми витрачаємо купу часу в чергах, щоб виграти пару копійок? :wink: :mrgreen:

Пока что открываю в банках, в которых являюсь клиентом и отделения которых находятся в пешей доступности. В Альфу завтра идти не нужно, нужно ждать звонка, они сами купят.
А вот в Моно не хочу открывать, так как отделений мало и до ближайшего нужно ехать, сейчас толпа народу прикрывает депо онлайн, потому что просто и быстро, а забирать потом как?
Tessa
 
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