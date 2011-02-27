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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:26

  osafly написав:
  Tico написав:
  osafly написав:Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??
На горячке обьявили две комиссии 1 и 0,5%, и тут выше писали об окончании соц бакса на этот месяц ?? или онлайн проходит ?


Все проходит и работает нормально...Курс 36.9343 +0.5% Открывается онлайн более чем легко и быстро.Еще раз говорю,самые приятные впечатления.Если так же и отдадут беспроблемно,реально приятно иметь дело.

Как называется гривневая карта, с которой открывали депозит, и какие по ней комиссии за открытие/обслуживание/пополнение-снятие?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Dobrofey написав:Как называется гривневая карта, с которой открывали депозит, и какие там комиссии за открытие/обслуживание/снятие?
В УкрГазе?
Лучше открыть все ТРИ (во всех валютах) ПроЗапаса. Нашару. И для этого лучше таки зайти в отд-е, но можете и онлайн попробовать. Но у меня не сработала онлайн-регистрация :(
Вот с этими тремя картами можно уже таки онлайн открыть конверт-депо, закинув (лучше СЭПом) грн на картсчет.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:32

  Slx написав:Хочу родственника завтра в Укргаз тоже завести. Человек не работает. Как лучше оформиться ему/ей с учетом, что это государственный банк? Без работы или фрилансинг с 10К/мес + фин.помощь 10-20К/мес?

Ви ж не кредит збираєтесь оформлювати. Що до вашого родича будуть докапуваться за доходи. Каклету принесіть, паспорт код, тимчасово не працюю. 30 хвилин й щасливий клієнт банку з депозитом в долярах або ойро. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:00

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:09

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/298732/

приват признался в трудности подвоза доллара
Заявка на замовлення готівки може бути скасована по причині тимчасових складнощів у логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми приносимо вибачення за надані незручності та пропонуємо сформувати нову заявку. Якщо замовлення коштів буде виконане — ви отримаєте про це повідомлення.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Аккорд - курс не 36.9343, а 36.94 ))) Честно округлять рояль не хочет. Ладно, простительно.
Это в мобильном приложении курс 36,94 ₴/$, а в интернет-банкинге -- 36,9343 ₴/$. Проверено на практике. ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:39

Amethyst

як вивести на wise?
R12
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:56

Укргаз

І ще підкажіть, будьте ласкаві: яку картку в Укргазі відкривати новому клієнту: Мастеркард ПроЗапас чи Еко? Перша має безкоштовний безготівковий вхід.

Чи правильно розумію, що гривнева - ПроЗапас, а доларова... також Прозапас чи Еко?
Востаннє редагувалось Slx в Вів 30 сер, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:58

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Якщо комусь цікаві умови банку «Український капітал»:
Відкриття рахунку 100грн
Комісія за обмін 0.2%
Курс стандартний, зняття без комісії
До 10:30
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:03

  Danik написав:Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.

Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
klug
 
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