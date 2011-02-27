Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
osafly написав:Укргаз,оформление он лайн через их приложение,занимает пару минут.Весьма приятный интерфейс,похож чем то на ПУМБ...Деньги кидаешь на гривневую карту в кассе и тут же сам оформляешь депо с телефона,как писали несколько страниц назад в теме.Спустя какое то время,гривна уходит со счета,депо появляется в открытых..Курс 36.9343 +0.5%,По итогу 37.12.. Нет,что то мурыжат-бегают по отделениям-какие то танцы с бубном-какие то непонятные банки-комиссии-страховки-дебильные и хитрожопые менеджеры....Скучно жить людям?? Вам несколько дней назад написали самый простой и беспроблемный способ.Чем не устраивает Укргаз??
На горячке обьявили две комиссии 1 и 0,5%, и тут выше писали об окончании соц бакса на этот месяц ?? или онлайн проходит ?
Все проходит и работает нормально...Курс 36.9343 +0.5% Открывается онлайн более чем легко и быстро.Еще раз говорю,самые приятные впечатления.Если так же и отдадут беспроблемно,реально приятно иметь дело.
Как называется гривневая карта, с которой открывали депозит, и какие по ней комиссии за открытие/обслуживание/пополнение-снятие?
Dobrofey написав:Как называется гривневая карта, с которой открывали депозит, и какие там комиссии за открытие/обслуживание/снятие?
В УкрГазе? Лучше открыть все ТРИ (во всех валютах) ПроЗапаса. Нашару. И для этого лучше таки зайти в отд-е, но можете и онлайн попробовать. Но у меня не сработала онлайн-регистрация Вот с этими тремя картами можно уже таки онлайн открыть конверт-депо, закинув (лучше СЭПом) грн на картсчет.
Slx написав:Хочу родственника завтра в Укргаз тоже завести. Человек не работает. Как лучше оформиться ему/ей с учетом, что это государственный банк? Без работы или фрилансинг с 10К/мес + фин.помощь 10-20К/мес?
Ви ж не кредит збираєтесь оформлювати. Що до вашого родича будуть докапуваться за доходи. Каклету принесіть, паспорт код, тимчасово не працюю. 30 хвилин й щасливий клієнт банку з депозитом в долярах або ойро.
Заявка на замовлення готівки може бути скасована по причині тимчасових складнощів у логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми приносимо вибачення за надані незручності та пропонуємо сформувати нову заявку. Якщо замовлення коштів буде виконане — ви отримаєте про це повідомлення.