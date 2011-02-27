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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 сер, 2022 12:28
kuzmich написав:
очень вероятно пролететь, а отделений универсала вообще поштучно посчитать можно, мне до ближайшего ехать через 2 области во Львов
я представляю какая там очередь будет из депозитчиков
очередь и будет тянуться как раз через все эти 2 области
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:32
klug написав: Danik написав:
Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.
Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 12:34
alter написав:
Якщо комусь цікаві умови банку «Український капітал»:
Відкриття рахунку 100грн
Комісія за обмін 0.2%
Курс стандартний, зняття без комісії
До 10:30
В банке всегда тихо, спокойно.
Карманный банк. Если/когда помрьот - никто и не заметит.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:21
klug написав: Danik написав:
Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.
Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
Про снятие знаю, открывал первого числа этого месяца.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:25
flysoulfly написав:
25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.
В начале этого месяца про депо в грн даже не заикались.
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