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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:28

  kuzmich написав: очень вероятно пролететь, а отделений универсала вообще поштучно посчитать можно, мне до ближайшего ехать через 2 области во Львов :( я представляю какая там очередь будет из депозитчиков
очередь и будет тянуться как раз через все эти 2 области
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:32

  klug написав:
  Danik написав:Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.

Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.
25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:34

  alter написав:Якщо комусь цікаві умови банку «Український капітал»:
Відкриття рахунку 100грн
Комісія за обмін 0.2%
Курс стандартний, зняття без комісії
До 10:30

В банке всегда тихо, спокойно.
Карманный банк. Если/когда помрьот - никто и не заметит.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:21

  klug написав:
  Danik написав:Отп для открытия депо в долларе хочет парралельно открытие депо на 10тыс. грн. Однако.

Ще за 3 місяці Ви дізнаєтеся про комісію за зняття готівки. Могли б, звичайно, і до відкриття про це дізнатися, але для цього треба читати гілку.

Про снятие знаю, открывал первого числа этого месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:25-29 липня отп параллельного открытия депо на 10тыс грн не хотел и не требовал. Просто рекомендовал, для уменьшения комиссий.

В начале этого месяца про депо в грн даже не заикались.
Danik
 
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  #<1 ... 60616263
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